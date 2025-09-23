Il Rotary Club Firenze celebra i suoi 100 anni

Una firma apposta cento anni fa da un gruppo di professionisti sorridenti, prima di tutto amici, attorno ad un tavolo rigorosamente tondo. Era il 7 marzo del 1925. Il 21 settembre sarebbe arrivato il riconoscimento ufficiale da parte del Rotary International del Rotary Club Firenze, tornato la scorsa domenica protagonista di una serata dal respiro civile e internazionale, celebrata all’Istituto Scienze Militari Aeronautiche di Firenze. Ad aprire l’incontro il presidente Gabriele Cané, affiancato dal generale di brigata aerea Edi Turco. "Questa è la festa del Rotary Firenze – ha detto Cané –, ma anche del Rotary a Firenze. Dal riconoscimento che il nostro club ebbe un secolo fa è infatti nato e cresciuto tutto il movimento rotariano che tanto rilievo ha avuto ed ha nella società civile, a Firenze e provincia". Presenti alle celebrazioni la sindaca Sara Funaro, l’assessora comunale Laura Sparavigna e il governatore distrettuale del Rotary in Toscana Giorgio Odello, il quale ha portato il saluto del presidente internazionale Francesco Arezzo e ricordato come i valori fondativi del Rotary restino bussola di una progettualità capace di leggere i bisogni delle comunità vicine e lontane. A scandire il racconto di un secolo, il filmato realizzato da Costanza Scoponi, che ha commosso i presenti. Ancora, il saluto di Fabrizio Ricciardelli, direttore della Kent State University Florence, quello della console USA Bergen Basset e la firma del gemellaggio tra il Rotary Firenze e il Rotary Club di Friburgo, presieduto da Toni Schlegel. In ultimo, l’abbraccio del Club al nuovo socio Maurizio Mancianti e, prima dei saluti finali, un gesto che racconta tutta la "magia del Rotary": a ciascuno dei presenti un omaggio realizzato dai giovani con disabilità intellettiva dell’Associazione Made in Sipario, accompagnati dalla responsabile Silvia Groppa.

Caterina Ceccuti