Il Rotary club a sostegno dell’Educandato

Una festa degli auguri molto speciale quella organizzata giovedì scorso dal Rotary Club Firenze Certosa nella sede dell’Educandato della SS. Annunziata, perché per il presidente Marco Baroncelli e per tutti i soci è stata l’occasione di consegnare il proprio service direttamente al Presidente dell’Educandato, Giorgio Fiorenza, di modo che possa essere completato il restauro del dipinto raffigurante Pier Ferdinando II dei Medici. "Si tratta di una pittura del XVII secolo – ha spiegato Fiorenza -, ubicata all’interno della nostra sede, ossia la Villa Medicea di Poggio Imperiale. Questo service è stato il coronamento del sogno di ventidue giovanissimi ragazze e ragazzi che, con la propria attività e l’intervento dei loro genitori, avevano voluto "adottare" il quadro raffigurante Pier Ferdinando II dè Medici, ma non erano riusciti ad arrivare all’importo necessario per il restauro. La sensibilità del Rotary Firenze Certosa ha reso possibile l’intervento: un tassello in più, dopo il restauro del salone delle Feste, che sta riportando l’Educandato agli antichi splendori e che certamente implementerà l’area museale della scuola. Saranno le nostre ragazze e i nostri ragazzi a fare da guida ai visitatori – italiani ed internazionali -, nei percorsi di storia dell’arte offerti in varie lingue: italiano, spagnolo, inglese, francese e tedesco, sotto l’alta vigilanza di un corpo decente di prim’ordine." "Con il presidente Fiorenza ci siamo incontrati un anno fa – spiega Baroncelli -, e nel capire cosa poteva essere fatto per permetterci di partecipare alle celebrazioni dei 200 anni dell’Educandato, ci è stato presentato questo service speciale, perché particolarmente sentito e condiviso con gli studenti della scuola."