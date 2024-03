Il ritorno del numero verde 800335588 contro le truffe ai danni degli anziani. E’ attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-13

Torna a squillare il numero verde antitruffa 800335588, gestito dai volontari dell’Anvup di Firenze, l’Associazione Nazionale ex Agenti Polizia Municipale in pensione. Il progetto è a favore dei soggetti vulnerabili che più facilmente finiscono vittime delle truffe. Il numero sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, escluso i festivi infrasettimanali, grazie a 22 pensionati volontari Anvup (ex vigili) che si occuperanno di queste iniziative. Il Progetto Truffe Anziani si svolge in collaborazione con la Prefettura di Firenze ed si svolge su più piani, fra cui i principali sono: 25 incontri organizzati nei centri di aggregazione come Centri dell’Età Libera, biblioteche di quartiere, strutture commerciali, etc per spiegare quali sono le nuove truffe e quelle più ricorrenti, dando consigli utili per non cadere nei tranelli e difendersi dai truffatori. Servizi mirati della Polizia Municipale con Presidi nei giardini. La distribuzione di opuscoli informativi con il vademecum per difendersi dalle truffe.