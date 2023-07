Il ritorno del Bruscello E lo show è servito

"Mi sono divertito tantissimo, ho riso, giocato". La racconta così, l’attore e regista Massimo Salvianti, la propria esperienza di autore della cantata del Bruscello di San Donato in Poggio. La Compagnia del Bruscello di San Donato in Poggio, guidata dal presidente della Pro Loco Carlo Alberto Aquilani, torna al Teatro della Filarmonica per esibirsi oggi alle 21.30 con la "Cantata della Fortuna" scritta da Salvianti con le musiche di Bettina Bianchini, mentre armonizzazione e chitarra sono di Carlo Alberto Aquilani. "Abbiamo una compagnia davvero composita e variegata, costituita da circa venti persone tra bambini, ragazzi e adulti. Abbiamo tante new entry provenienti da Barberino Tavarnelle e tra i nuovi cantattori e cantattrici ci sono molti giovani. Coltivo l’idea che la compagnia possa essere attiva tutto l’anno".

L’età dei bruscellanti va dai 6 ai 70 anni. Quest’anno è la prima volta "di una rappresentazione integralmente originale, non basata su una riscrittura. Il Bruscello si nutre di cultura popolare, è un’antica tradizione che canta versi di Dante, Ariosto, Tasso. Il nostro Bruscello si ispira a una sacra rappresentazione medievale caratterizzata da contrasti in cui un giudice lancia un tema e due personaggi lo sviluppano interpretando punti di vista diversi. Nel nostro caso Carnevale e Quaresima. Due gruppi contrapposti indicano quale atteggiamento assumere rispetto all’imprevedibilità del fato".

Gli interpreti sono Alessandro Ninci, Alessia Spitaletta, Andrea Massetani, Anna Cini, Amelia Pianigiani, Barbara Diano, Bianca Lensi, Cinzia Pacciani, Emma Cini, Francesco Matteuzzi, Giacomo Fabiani, Laura Lombardini, Matilde Stanzione, Maria Antonietta Tiloca, Marta Rinaldi, Monica Gheri, Paola Lazzari, Paolo Melani, Patrizia Patacchini, Sabino Di Fede, Simona Giolli e Taddeo Lensi. L’allestimento è curato dagli abitanti del borgo.

Andrea Settefonti