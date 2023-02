Il ritorno dei commissari romani

L’ultima volta che erano arrivati gli ispettori dal ministero a mettere le mani nel conti del Maggio era il 2017, con l’allora sovrintendente Francesco Bianchi. Anche in quel caso il rosso in bilancio era stellare. Fra le cose sui cui Pereira insiste, anche con ragione, è che l’attuale debito del teatro è di 51 milioni, ma al suo arrivo era comunque di 65.

Per tornare agli ispettori, in riva all’Arno arrivarono proprio per metter un freno alla disastrosa situazione finanziaria. Numerose le richieste si dimissioni al sovrintendente Bianchi, dopo che furono resi noti i contenuti della relazione del commissario del governo Pier Francesco Pinelli. Dopo aver controllato le carte del teatro, fu evidenziato un debito di 70.895.000 euro, "con un incremento dello stesso di quasi 9 milioni di euro dal 2014 al 2015", era scritto nero su bianco. Cifre che si discostavano di molto dal piano di risanamento che Bianchi aveva previsto in tre anni.

Prima commissario e poi sovrintendente, anche Bianchi era finito nel mirino della Corte dei Conti che contestò il pagamento di indennità e premi a tutti i dipendenti del Maggi nonostante la cassa del teatro fosse in rosso.