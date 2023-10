Il risiko delle nomine. Enti a caccia dei big. Così il valzer di sedie farà ballare Firenze

dI

Olga Mugnaini

Entra nel vivo il Risiko per le nomine dei vertici nelle municipalizzate, negli enti e nelle fondazioni fiorentine. Posti strategici, anche dal punto di vista politico che fanno da sempre gola all’establishment locale.

Di certo, la partita più difficile e più delicata è quella che riguarda la Camera di Commercio, in scadenza il prossimo anno, ed esattamente a luglio. Leonardo Bassilichi che ha già svolto due mandati, sostiene di non voler correre per una terza rielezione. Ma non si sa mai, la partita è ancora tutta aperta e un terzo giro potrebbe essere importante per ambire poi a un ruolo nazionale, ossia a Unioncamere dove il nuovo presidente verrà nominato nel 2025. Se, come sembra, Bassilichi riuscisse a salvare dal baratro Firenze Fiera, non è escluso che questa operazione possa andare a suo favore. E a quel punto nessuno dovrebbe frapporsi tra lui e la presidenza. Cosa che però non è escluso possa creare problemi di equilibri nell’ente di piazza dei Giudici, e nelle quasi cento associazioni del Consiglio direttivo.

Intanto Luigi Salvadori, dopo aver lasciato la Fondazione Cr Firenze, è nella lista dei papabili per i posti chiave. Peraltro ha già detto no a Forza Italia per una candidatura a sindaco di Firenze (il suo nome era circolato anche nel Riformista a guida Renzi) ed era dato per futuro presidente della Camera di commercio. Cosa che però avrebbe messo in crisi le varie categorie che compongono il direttivo della Cciaa. Un accordo, questo, previsto (anche se mai reso pubblico) da due atti sottoscritti davanti a un notaio di Firenze, e siglato da da tutte le categorie, in cui lo stesso Bassilichi si sarebbe dovuto dimettere alla metà del secondo mandato (cioè lo scorso anno). Patto però che l’attuale presidente di Confindustria Maurizio Bigazzi (associazione di peso nella Camera) aveva rimesso in discussione.

Sarebbe scattata lì la molla per un Bassilichi ter, anche se lui nega. Quello che appare certo è che Bassilichi starebbe lavorando per creare una sinergia tra Firenze Fiera, Parma e Milano, da cui potrebbe nascere per lui un posto nel Consiglio di amministrazione, dove già siede un suo ex consulente, Foresti, attuale vice direttore di Fiera Milano.

Ma in pole per piazza dei Giudici ci sarebbe anche Giacomo Cioni, presidente della Cna metropolitana di Firenze che può vantare un’associazione forte: 19 sedi, 300 dipendenti, 8.500 imprese iscritte. Tralasciando il fatturato da quasi 20milioni di euro l’anno e un milione di utili.

E Salvadori? Per lui, se non dovesse approdare in Camera di Commercio, potrebbero aprirsi una prospettiva nel 2025 con la presidenza del Polimoda, dove la Fondazione Cr Firenze vedrebbe bene ai vertici un suo uomo, visto che Ferruccio Ferragamo è ormai giunto alla fine della sua esperienza. Per quanto riguarda il Centro Firenze Moda, invece, parrebbe che il governatore Eugenio Giani stia pensando di modificare lo statuto per riconfermare Antonella Mansi, imprenditrice molto apprezzata nel suo ambiente ma anche trasversalmente dalla politica.

Alla Fondazione Cr Firenze il nuovo presidente molto probabilmente sarà Sandro Rogari (il Cda è fissato per lunedì), anche se il suo incarico durerà al massimo 15 mesi, perchè il suo mandato nell’ente è in scadenza a gennaio 2025. Non si esclude allora che il renzianissimo Marco Carrai, nel frattempo divenuto presidente della Fondazione Meyer, possa essere quello che sostituirà Rogai ma lui pare disinteressato.

Firenze Fiera: riconferma da parte di Giani per l’ex onorevole Lorenzo Becattini. Ma la vita manageriale dell’ex politico potrebbe venire messa in discussione dagli eventuali nuovi soci e da chissà quali nuove strategie.

Potrebbero (sarebbero gli ultimi rumors) tagliare o ridefinire alcuni eventi su Firenze e rafforzare Milano. Un esempio? Cedere qualche convegno al capoluogo toscano e ridurre Pitti per dare più importanza alla settimana della moda. Per la Mercafir, partecipata del Comune, Giacomo Lucibello (prorogato dopo la scadenza) dovrebbe lasciare il posto all’ex senatrice Caterina Biti per passare a Firenze Parcheggi contro la quale, nei mesi scorsi, si era scagliato lo stesso Nardella che a giugno aveva auspicato un "cambio di passo".

Veniamo poi ad enti di peso come l’Aeroporto e Confindustria. Per il primo (scade nel 2024) Carrai resta il candidato in pectore ma si sussurra l’idea di un passaggio di mano a Stefano Bottai (se nel frattempo non avrà scalato la Fondazione), manager lungimirante e forte, numero uno del Galilei di Pisa, anche se bisognerà capire cosa ne pensa Corporation America, proprietaria di Toscana Aeroporti. Per gli industriali fiorentini, che stanno portando avanti la fusione con Livorno con in pancia Porto e Interporto, più la Tirrenica, nel 2025 dovrebbe essere riconfermato il direttore Bandinelli, ma al posto di Maurizio Bigazzi, il re del tortellino (ex sindaco Ds di Reggello, ex proprietario del Salumificio Bechelli, fornitore di Unicoop) , potrebbe subentrare il cavaliere del lavoro Piero Neri. Naturalmente in tutto questo risiko la politica avrà il suo peso. Con la fine dell’impero Nardella e il difficile gioco delle alleanze per correre alle Amministrative bisognerà capire chi e come darà le carte.