Il ricorso contro la condanna: "I Pasho sono stati uccisi altrove. La Kalesha estranea al delitto"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Le valigie viste portare via da alcuni condòmini di via Fontana nel novembre del 2015 non sono quelle contenenti i resti dei coniugi Shpetim e Teuta Pasho rinvenute nel dicembre del 2020 in un orto di Sollicciano. Lo sostengono, nelle oltre 150 pagine del loro atto d’appello, gli avvocati Federico Febbo e Antonio D’Orzi, difensori di Elona Kalesha, l’unica imputata per il duplice omicidio dei coniugi albanesi, delitto che la pubblica accusa colloca il 1 novembre del 2015 nell’appartamento di San Jacopino preso in affitto dall’imputata, all’epoca fidanzata del figlio della coppia, Taulant.

Kalesha è stata condannata a 30 anni dalla corte d’assise. Ma, secondo Febbo e D’Orzi, il dato "acclarato nell’istruttoria dibattimentale", consente di "disarticolare l’elemento indiziario principale che ha orientato le indagini preliminari e condotto all’arresto di Elona". L’obiettivo è puntare all’assoluzione. "Disarticolato questo elemento - sostengono ancora i difensori - non sussiste acluna risultanza istruttoria che consenta di individuare l’appartamento di via Fontana quale luogo ove è stato consumato l’omicidio. Anzi, sussistono numerosi indicatori di segno contrario: la circostanza che il giorno stesso del rilascio la proprietaria e la polizia hanno rinvenuto l’immobile in ordine e pulito; la circostanza che nessuno dei condòmini ha sentito in quei giorni alcun rumore particolare o visto movimenti sospetti". Contro la donna, argomenta ancora il collegio difensivo, non c’è neanche un dato scientifico: nell’ispezione nell’appartamento sono stati isolati due profili di uomo e uno di donna ma nessuno coincide con quelle delle vittime, né dell’imputata.

Anche la dinamica omicidiaria sarebbe colma di lacune: "si propende per una condotta plurisoggettiva con il concorso di ignoti, la cui individuazione non è più neppure ipotizzata dopo che inizialmente erano stati indagati due soggetti noti; non è neppure azzardata l’ipotesi di quale sarebbe stata la condotta materiale compiuta in concreto da Kalesha". L’imputata, ricordano i due legali, avrebbe dovuto anche spostare le quattro valigie, dopo aver proceduto al depezzamento dei corpi, tenendo conto che non ha la patente di guida. Inoltre, il contadino che s’accorse della presenza dei trolley nel suo terreno, ha dichiarato che prima del 2018 quelle valigie lì non c’erano.

Ma forse, l’elemento che più viene in soccorso della difesa Kalesha, sono le dichiarazioni di Vitore, figlia di Shpetim e Teuta residente a Castelfiorentino, che nel 2015 dichiarò di aver sentito i genitori il 2 novembre, giorno in cui, secondo l’accusa, i coniugi erano già stati uccisi. Dichiarazioni che Vitore ha ritrattato nel 2020, dicendo di non essere certa di aver riconosciuto la voce della madre e comunque di aver fatto quelle dichiarazioni perché, dopo le minacce della Kalesha, temeva che potesse essere scoperta una sua relazione con un uomo sposato.