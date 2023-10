Il ribaltone brucia Rogari al fotofinish. Domenica ultima riunione prima del voto

Si dice che l’elezione di Bernabò Bocca rappresenti il cavallo di Troia del centrodestra per mettere piede dentro la Fondazione Cr Firenze. Chissà, ognuno ha la sua verità. Le letture però possono essere anche altre, specialmente in un periodo politicamente “fluido” dove gli scontri e le alleanze si stanno ridefinendo. Negli equilibri della cassaforte di Firenze la politica infatti conta, ma non solo quella dei partiti. Solitamente la Fondazione è riuscita ad amalgamare le voci e l’influenza di associazioni, famiglie storiche, persino della Curia. E alla fine, tra fughe in avanti e status quo, un’intesa si è sempre trovata. A volte a fatica, ma mai mostrando all’esterno le difficoltà patite stavolta.

Fino a due giorni fa sembrava cosa fatta l’elezione del professore universitario Sandro Rogari, che aveva ricevuto il placet dal sindaco Nardella, dal governatore Giani, dalla rettrice Petrucci, dal presidente uscente dalla Fondazione, Luigi Salvadori e dal cardinale Giuseppe Betori. Tutti d’accordo? Sembrava la soluzione migliore, con la città a sostenere questo passaggio. Il prof avrebbe guidato la Fondazione per un anno e poco più e poi si sarebbe visto. Una volta finito il mandato, Rogari avrebbe lasciato un posto libero nel Cda, che in molti sostengono sarebbe stato di Marco Carrai, con l’opportunità di diventare poi lui il presidente.

Ma nel frattempo le strategie si sono confuse. L’imprenditore Marco Carrai ha sempre affermato di non essere interessato a tornare nella governance della Fondazione ma comunque i suoi contatti sono di primo piano e non da oggi. Sta di fatto che quanto successo da venerdì a ieri mattina resta da decifrare. Certo è che nell’elezione di Bernabò Bocca ci potrebbe essere anche la mano di Carrai, oltre che quella di chi ha voluto porre la questione incompatibilità. Roba da segrete stanze.

Il nome del presidente di Federalberghi viene tirato fuori, in via più o meno ufficiale solo all’ultimo tuffo, quando ormai gli equilibri sembravano raggiunti sul nome di Rogari. Il risultato è stato il compattarsi di due fronti contrapposti che ha costretto ad andare alla conta spietata dei voti. La vittoria è infatti di misura: 7-5 sul manager di Jp Morgan Francesco Rossi Ferrini, dopo che dal mattino erano circolati altri risultati che contemplavano tre astensioni. Da venerdì a ieri mattina sono state 72 ore al cardiopalma. A Rogari viene contestata l’incompatibilità del ruolo con la presidenza dell’Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria. Incompatibilità guarda caso che nessuno aveva contestato fino ad ora nonostante gli otto anni dentro la Fondazione. Ma pare un pretesto, visto che non sono bastate le dimissioni del professore dall’Accademia fondata nel 1735, per restare in corsa per la presidenza della Fondazione Cr Firenze.

Rogari viene insomma sacrificato: "Sono molto amareggiato – dice il prof – Mi ero messo a disposizione per pilotare la Fondazione in modo pacifico, con tutti d’accordo: poi tirano fuori l’incompatibilità che non c’è costringendomi a dare le dimissioni”. Dimissioni dalla Colombaria e passo indietro domenica sera. quando ha luogo anche l’ultima riunione prima del voto. “Il pontiere di solito si ringrazia, non si ammazza".

A cose fatte anche Giani e Nardella, pur molto sorpresi del ribaltone, fanno le congratulazioni al nuovo presidente. Entrambi lo conoscono da lungo tempo. Nardella con lui ha condiviso l’esperienza nella Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, pur nel periodo più drammatico dell’ente lirico, e il lavoro della delibera sullo stop agli affitti turistici brevi. Giani ha un rapporto solido con lui, lo considera uomo equilibrato e serio: la conoscenza risale al Duemila, quando Giani era in Palazzo Vecchio e Bocca alla guida di Federalbeghi.

Tutto bene dunque? Resta la storia della spaccatura ma Bocca promette un futuro di unione.

r.f.