Il retro dell’Astor sotto i riflettori Nuove ispezioni in cerca di tracce

di Giovanni Spano

e Pietro Mecarozzi

Si riaccendono i riflettori sull’ex hotel Astor e su quella che potrebbe essere la via di fuga utilizzata lo scorso 10 giugno dai rapitori della piccola Kata. Ieri il rumore di una sega circolare ha squarciato la quiete nel quartiere e il via vai di forze dell’ordine ha subito fatto pensare agli attimi successivi alla sparizione della bambina peruviana.

Nella mattinata di ieri sono infatti scattate nuove perquisizioni dei carabinieri nell’ambito delle ricerche della piccola Kata. Su mandato del procuratore aggiunto Luca Tescaroli e della pm della Dda Christine von Borries i carabinieri si sono concentrati sui locali di una ditta e alcuni garage in via Monteverdi, adiacenti al cortile dell’ex hotel Astor, lo stabile occupato dove la bimba viveva con la mamma e il fratellino fino al momento della sua sparizione. Il blitz nei locali è iniziato con il taglio delle lamiere dei bandoni dei garage da parte dei vigili del fuoco, che poi hanno lasciato spazio agli agenti della scientifica dei carabinieri.

I box sono stati esaminati da cima a fondo: gli interni sono stati immortalati con delle videocamere, per poi passare all’ispezione con l’ausilio del luminol, utilizzato dalla scientifica per determinare e rilevare tracce di sangue, anche lavato o rimosso. I carabinieri hanno svolto dei controlli anche in una vicina cabina dell’Enel, mentre l’azienda oggetto di perquisizione è di proprietà di due fratelli italiani, che risultano non indagati. Si riaccende quindi la pista che vede come via di fuga dei presunti rapitori il dedalo di garage, corridoi e cantine sul retro del cortile dell’Astor.

Ieri, peraltro, i genitori di Kata sono stati nuovamente ascoltati, al comando dei carabinieri, dopo che loro stessi avevano espresso la volontà di parlare nuovamente con gli investigatori. Giornata convulsa, intensa: tra la mattina e il primo pomerggio, fatta salva una pausa pranzo,e tenuto conto delle necessità burocratiche legate alle verbalizzazioni, i due genitori sono stati sentiti per otto ore.

Come interpretare la coincidenza nuovo ‘esame’ dei coniugi Alvarez con la perquisizione? C’è un nesso diretto tra le verifiche degli inquirenti (che, ricordiamo, hanno fatto prelevare il Dna agli occupanti dell’ex albergo di via Maragliano, tutti censiti) e le dichiarazioni dei genitori di Kataleya?

"Noi siamo molto soddisfatti, Kathrine e Miguel hanno dato altre informazioni su circostanze già anticipate, hanno fatto precisazioni, hanno dettagliato meglio alcuni elementi già resi noti in precedenza" hanno spiegato l’avvocato Filippo Zanasi e il consulente di parte, l’ex generale capo del Ris Giuseppe Garofano.

"Ma capirete – hanno ripreso – è un momento molto delicato...". Foriero di novità importanti? "Vediamo, abbiamo fiducia negli inquirenti". Sinceramente: i genitori credono di poter riabbracciare Kata? "Sì. Ci credono". E la coppia è pronta a mobilitarsi di nuovo. Tra un accenno di commozione trattenuto a stento, invitano tutti a seguirli domenica prossima alle 20 in piazza Dalla Piccola, non distante da via Maragliano. "Siamo tutti esseri umani, vi chiedo di partecipare. Non fatelo per noi, fatelo per Kata".