Il ’Repertorio’, in un volume i dipinti della Galleria dell’Accademia

Domani alle 17.30, alla Galleria dell’Accademia di Firenze, sarà presentato al pubblico il primo Repertorio dei dipinti della Galleria dell’Accademia edito da Mandragora. Ne parleranno il direttore Cecilie Hollberg, curatrice del volume, e il professor Carlo Sisi, presidente dell’Accademia di Belle Arti. "Questa pubblicazione – racconta Hollberg – riunisce finalmente per la prima volta tutte le collezioni pittoriche della Galleria dell’Accademia, che vanno dal Duecento al Duemila, da Agnolo Gaddi a Stefano Ussi, un patrimonio artistico inestimabile e variegato. La Galleria dell’Accademia, istituzione con una lunga storia, è uno dei musei più amati al mondo ed è, allo stesso tempo, il museo più ̀fiorentino, in quanto presenta raccolte di grande importanza, con particolare attenzione all’arte e agli artisti di Firenze". La pittura esposta nel museo è presente in tutte le 15 sale dell’edificio, organizzate secondo periodi, scuole e raggruppamenti diversi.

Il Repertorio è uno strumento di approfondimento, facile utilizzo, rivolto a tutte le tipologie di fruitori, adatto sia per il visitatore curioso ma anche finalizzato a un impiego didattico, agli studenti, per un primo approccio alle opere pittoriche del museo, per una ricerca veloce a servizio dell’intenditore o di chi lo vorrebbe magari diventare. Nel Repertorio, le opere pittoriche - insieme ad altre tipologie di manufatti, come il bellissimo paliotto ricamato di Jacopo di Cambio, per un totale di 270 esemplari - sono elencate in ordine alfabetico secondo i nomi degli artisti, con un criterio semplice, facile anche per chi non fosse già un conoscitore. Sono comprese le varie denominazioni dei pittori, permettendo al lettore di trovare, per esempio, “Bernardo Daddi” anche sotto “Daddi, Bernardo”.