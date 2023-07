Il remake della Liberazione Tra memoria e solidarietà

Memoria e solidarietà. Sono le parole d’ordine che accompagneranno un gruppo di appassionati a ripercorrere le strade della Liberazione da Gela a Milano nell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Sicilia.

Un cammino tra musei, cimiteri di guerra e luoghi simbolici, che ripercorreranno con jeep storiche e uniformi di quel tempo. L’obiettivo è lanciare un profondo messaggio di pace e tenere viva la memoria storica, onorando le vittime civili e ricordando il sacrificio dei giovani militari alleati e dell’esercito italiano cobelligerante che aiutarono il Paese a uscire dalla guerra. L’iniziativa, organizzata dall’associazione HMV Italia che ha sede a Scarperia, è stata presentata ieri in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore alla Memoria, Maria Federica Giuliani, del presidente dell’associazione, Filippo Spadi, e del presidente della Fondazione Tommasino Bacciotti, Paolo Bacciotti. Alla missione infatti è abbinata una raccolta fondi da destinare alla fondazione fiorentina, impegnata nel sostenere la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica aiutando nel contempo le famiglie dei piccoli pazienti.

Sono state realizzate 100 magliette commemorative, che saranno vendute al prezzo simbolico di 20 euro; l’intero ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione che riceverà anche le offerte raccolte nel corso della serata di charity in stile anni ’40 organizzata per il 15 luglio dalle 21,30 nell’antica piazza di Badia a Settimo (Scandicci).

"A Firenze – ha detto l’assessore Maria Federica Giuliani – la carovana arriverà il 15 luglio e darà il via a tutta una serie di celebrazioni che culmineranno con la Festa della Liberazione, l’11 agosto. Il 15 luglio è previsto in mattinata un tributo a Frederick Hartt, sepolto alle Porte Sante, a cui Firenze deve il salvataggio di molte nostre opere d’arte alla fine della guerra". I mezzi scenderanno poi in piazza della Signoria per ricordare la restituzione delle opere d’arte trafugate dai Nazisti. Successivamente a San Michele a Torri, sulle colline di Scandicci ci sarà l’omaggio ai caduti neozelandesi sul cippo della battaglia, e un picchetto d’onore al cimitero del Commonwealth del Girone.