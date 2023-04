Il regolamento a prova di Tar Ora irrobustisce le tutele Stop anche ai microlocali

di Ilaria Ulivelli

Palazzo Vecchio sta lavorando al rinnovo del regolamento Unesco, le cui norme di tutela sono contestate dall’azienda Graziella Braccialini sul Ponte Vecchio.

L’intenzione è di ampliare e rafforzare i principi cardine a salvaguardia della città da un oceano di richieste d’apertura di bar, ristoranti e affini: non potranno farlo neppure per i prossimi tre anni. L’impatto del commercio sul centro storico è già imponente. In attesa di una norma nazionale che dia maggiori poteri ai sindaci, dopo la liberalizzazione della legge Bersani Firenze si è trasformata in un mangificio, per queste ragioni va tutelata. Fra le novità, si amplia il numero delle strade in cui non è possibile trasferire le licenze di somministrazione e alimentari non solo dalla periferia, come vale per tutta la zona Unesco, ma anche dallo stesso centro storico. Il giro di vite sarà esteso almeno a borgo San Jacopo, via dei Neri (tutela già presente), via Condotta, via Martelli, via dei Servi. Ma questo nucleo iniziale di cinque strade potrà essere esteso nella discussione in consiglio comunale dove il regolamento approderà dopo essere passato in giunta, per essere approvato entro il 3 maggio.

Ma c’è di più, si prevede che non si potranno aprire microlocali. Se non c’è spazio sufficiente all’interno per potere accogliere la clientela, non sarà possibile affacciarsi con un bancone sulla strada. Perché la folla di avventori con la densità dei turisti rende le vie impraticabili.

Questa è anche una nuova stretta contro l’alcol, oltre al divieto di vendita da asporto dalle 21 alle 6.

Per la prima volta, in mezzo all’infuriare delle polemiche, il regolamento Unesco fu varato nel 2016 (con validità triennale): si dette lo stop alle nuove licenze per somministrazione (bar e ristoranti) e attività alimentari (market, minimarket, alimentari, forni, ecc.). Il regolamento arrivò a conclusione di vari tentativi di dare regole stringenti al boom di aperture che avevano fatto più che triplicare il numero degli esercizi di somministrazione (tra il 2005 al 2015) controllando la filiera e la qualità. Il meccanismo era troppo complesso, per questo poi si arrivò al divieto tout court.

Il regolamento è passato indenne a vari ricorsi al Tar, perché è ben ancorato ai codici dei beni culturali. Vedremo ora come andrà con la prova di Braccialini che contesta l’articolo a tutela del Ponte Vecchio che è stato rispreso dal regolamento urbanistico del 2015 in cui si vieta l’attività di somministrazione ed è ammesso solo il commercio di oggetti preziosi, orologi, oggetti d’arte, cose antiche, articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.