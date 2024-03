Il regalo per l’8 marzo. Con una Astro Princesse la speranza germoglia

Fai germogliare il seme della speranza e dei diritti nel giorno della Festa Internazionale della donna, l’8 marzo. È il senso dell’iniziativa ‘Fioriscono emozioni’ promossa dal nostro giornale che, in occasione di questa festa e di questo giorno così importante, regalerà ai propri lettori, in abbinamento al giornale acquistato in edicola, una bustina di semi di Astro Princesse Multicolor, una pianta dai fiori grandi e fitti dai colori rosa, rosso, viola o bianco e che garantiscono una continua fioritura durante l’estate. Appartenente alla famiglia delle Asteraceae, l’Astro Princesse è considerato il simbolo dell’amore vero ed eterno, oltre che del grande intelletto. Un fiore e un regalo speciali per una data simbolica e per puntare ancora una volta i riflettori sull’importanza della parità di genere e per dire un fermo no, ancora una volta, ad ogni forma di discriminazione e di violenza sulle donne, con la consapevolezza che tanto è stato fatto, che la nostra società sta finalmente mostrando importanti segnali di cambiamento, ma che la strada da percorrere è ancora lunga. I semini possono essere piantati fin da subito in un ambiente protetto, oppure direttamente all’esterno da marzo a maggio (in terra o in vaso). Preferendo un posizionamento in pieno sole o mezz’ombra, i semi dovranno essere posizionati in superficie in gruppi di 7 – 10 semi a una distanza da 30 a 45 centimetri tra loro, avendo l’accortezza di non coprirli ma compattarli premendoli al suolo inumidito, che dovrà essere tenuto tale fino alla germinazione. Un gesto, quello di curare la pianta ogni giorno, che renderà l’8 marzo non un singolo giorno per sensibilizzare su temi così importanti, ma un impegno costante e quotidiano d’amore e rispetto nei confronti delle donne, sempre. L’idea è stata sviluppata grazie alla collaborazione e al sostegno di S-cape Sloways che ha condiviso insieme al nostro giornale le finalità del progetto. I lettori sono invitati a partecipare all’iniziativa ‘Scatta una foto alla tua piantina’: appena i semi messi a dimora inizieranno a germogliare potrai infatti fare la foto alla tua pianta e inviarla alla mail [email protected] : le foto più belle saranno pubblicate.