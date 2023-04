Il rapporto dell’Antimafia Dai locali alle grandi opere Gli appetiti dei clan in città

FIRENZE

Bar e ristoranti del centro di Firenze sempre più in mano agli albanesi. Un campanello d’allarme contenuto nella “semestrale“ della Direzione Investigativa Antimafia (nella foto il capocentro di Firenze, Francesco Nannucci), che, osservando l’Italia, ha approfondito anche la situazione fiorentina.

Non è un dato nuovo, quello che arriva dalle zone di grande attrazione turistica della città d’arte: anche nelle precedenti relazioni, che vengono consegnate al Parlamento, era stato colto questo dettaglio. Che da solo non vorrebbe dire niente, ma va collegato ad altri dati in possesso dei vertici dell’Antimafia. Perché, accanto alle consorterie nostrane - mafia, camorra, ndrangheta - per quanto riguarda la criminalità straniera, i clan albanesi rivestono un ruolo di spicco, non solo numerico, assieme alla criminalità organizzata cinese.

Mentre gli orientali "continuano a mantenere un ruolo primario in molte attività, specialmente nel distretto del tessile-abbigliamento che coinvolge l’hinterland fiorentino, con specifico riferimento alla zona industriale dell’Osmannoro e ai Comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio", le compagini albanesi "sono quelle maggiormente dedite alle attività illegali". I soldi di droga e prostituzione, i ’business’ in cui si sono specializzati, potrebbero dunque essere riciclati in queste attività, alla luce anche di quanto accaduto con il covid.

Ma la Dia punta l’attenzione anche sugli investimenti pubblici che potrebbe stuzzicare gli appetiti dei clan. E per questo, si legge nel rapporto, "nell’ottica di prevenire le infiltrazioni mafiose nel tessuto socioeconomico fiorentino, si rende necessario il monitoraggio, da parte degli Uffici preposti, degli affidamenti delle grandi opere pubbliche che saranno avviati con gli stanziamenti comunitari". Un esempio? Il prolungamento della rete tramviaria cittadina e metropolitana (con riferimento ai Comuni di Firenze e Bagno a Ripoli), la prosecuzione dell’ampliamento autostradale nel tratto dell’A1 “Firenze Sud-Incisa Reggello” e, infine, la cosiddetta “Stazione Foster” che avrebbe la funzione di migliorare l’alta velocità ferroviaria lungo la direttrice nord-sud nel tratto fiorentino.

ste.bro.