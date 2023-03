Il raddoppio della scuola Redi fa discutere

di Manuela Plastina

I lavori per il raddoppio della scuola media Redi sarebbero dovuti cominciare a inizio 2023. Ma manca il rispetto del cronoprogramma per realizzare ex novo due edifici accanto all’attuale stabile. Accoglieranno un auditorium da 200 posti, 19 nuovi ambienti tra aule per studenti e insegnanti, aule-studio e laboratori e una sala registrazione musicale. La consigliera comunale Sonia Redini (Cittadinanza Attiva) chiede il perché di questi ritardi in un’interrogazione. "Il progetto fu approvato nell’agosto del 2020, annunciando la fine dei lavori per gennaio 2023 – ricorda -. Poi ci fu la versione progettuale definitiva nel maggio 2022, con previsione di inizio lavori in questi mesi e fine nel 2025: siamo a marzo e nulla è stato avviato". Il Comune ha contratto un mutuo da 6,5 milioni, con rate dal 2022 fino al 2050: "Sta già pagando per un’opera che doveva essere conclusa e che non è iniziata". Chiede "un crono-programma attendibile" e "come l’amministrazione intende ridurre l’incidenza del mutuo sul bilancio comunale, considerando le riserve dell’ufficio sulla sua sostenibilità e il mancato riconoscimento di altre forme di finanziamento o cofinanziamento pubblico". Le risponde l’assessore alla scuola e ai lavori pubblici Francesco Pignotti (nella foto): "La Redi è un’opera richiesta dalla comunità scolastica. Il progetto ha visto un incremento dei prezzi di oltre il 30% per il caro-materiali ed energia: abbiamo scelto con la scuola di non sacrificare la qualità aumentando il finanziamento ma ha comportato tempi dilatati". La progettazione sarà completata a fine marzo. Ed il mutuo "è sostenibile".