Il questore sospende licenza a un bar dopo l’aggressione di alcuni clienti a una pattuglia della municipale

Dopo un’aggressione a due agenti della polizia municipale il 3 aprile, il questore Maurizio Auriemma ha sospeso per 10 giorni la licenza a un bar di viale Guidoni. Quel giorno una pattuglia di Rifredi avrebbe notato uno scooter a forte velocità in zona Novoli fermarsi nei pressi del locale. Gli agenti si sono affiancati chiedendo i documenti al conducente e quest’ultimo in un primo momento si sarebbe dimostrato collaborativo. La municipale ha scoperto che lo scooterista era senza patente poiché revocata con sanzione da 5.100 euro, seguita dal fermo amministrativo di tre mesi del veicolo. I problemi sarebbero iniziati quando è emerso che anche il proprietario del veicolo, un parente del conducente che nel frattempo si era avvicinato, avrebbe dovuto essere sanzionato per l’incauto affidamento dello scooter a persona senza patente. L’uomo ha aggredito la pattuglia. A dargli manforte alcuni i clienti dell’esercizio di Novoli.