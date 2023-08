Il progetto universitario

Gli abitanti del Mugello si chiamano Mugellani. Ma la gallina che un tempo popolava le aie della zona si chiama Mugellese. Una razza autoctona, a rischio di estinzione. Ma un concreto passo per la sua salvaguardia è stato fatto di recente grazie al team del dipartimento di Agraria dell’università di Firenze, guidato dalla professoressa Arianna Buccioni, le cui ricerche e azioni di tutela hanno portato all’iscrizione del pollo Mugellese nel repertorio delle razze toscane. "Un traguardo fondamentale – spiega Buccioni – in quanto rappresenta non solo un riconoscimento del carattere locale di questa risorsa genetica e del legame storico con il territorio nel quale si è conservata nel tempo, ma anche la possibilità di distinguere tale razza da altre, mettendone in luce il grado del rischio di estinzione". Il dipartimento lavora da tempo per preservare il patrimonio genetico e diffondere le razze avicole toscane, e partecipa a un progetto condiviso con numerose altre università italiane: per giungere a un’adeguata conservazione genetica di polli e tacchini autoctoni – compresa la "mugellese" -, le cui scarse performance commerciali hanno reso la loro tutela di gran lunga inferiore rispetto a quella riservata ad altre specie zootecniche come bovini e ovini, un gruppo di ricercatori ha costituito la prima Criobanca Italiana del Seme delle Razze Avicole Autoctone, un centro di stoccaggio di dosi di materiale seminale. Così sarà più difficile estinguersi per la piccola gallina mugellese di taglia ridotta.

Paolo Guidotti