Il processo Tav: "Nessuna precauzione per le terre prodotte dalla talpa Monna Lisa"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Sono passati più di undici anni da quel gennaio del 2013, quando i carabinieri del Ros sequestrarono la talpa Monna Lisa, i conci che avrebbero dovuto rivestire il maxi tunnel sotto la città, le terre fuoriuscite dal lavoro della trivella diventate rifiuti. Fu l’inchiesta che ebbe l’effetto di bloccare i lavori della Tav - anche se il cantiere non finì mai sotto sequestro - e ieri, in tribunale, dopo uno slalom tra competenze territoriali e prescrizioni, sono arrivate le richieste di condanne per chi è ancora alla sbarra.

Pene fino a cinque anni, e sequestri fino a quasi 15 milioni per l’"ingiusto profitto" che sarebbe stato realizzato con gli smaltimenti illeciti, sono stati chiesti dal pubblico ministero Giulio Monferini al termine di una requisitoria lunghissima, complicata pure da qualche difficoltà tecnologica per l’illustrazione delle slide che accompagnano l’esposizione dei fatti al tribunale presieduto dal giudice Paola Belsito.

Nelle ultime due udienze, il rappresentante dell’accusa ha ripercorso passo dopo passo la storia della trivella e le presunte mancanze in essere quando venne accesa e cominciò a scavare. A processo ci sono il general contractor Nodavia, la capofila Coopsette, le ditte che movimentano le terre. Come parte civile, Ministeri, Ferrovie, gli ambientalisti di Idra.

"Nessuno sapeva cosa avrebbe prodotto la fresa", ricorda il pm Monferini. L’inchiesta è stata anche uno spartiacque. C’è stato infatti un prima e un dopo riguardo al trattamento di ciò che è arrivato a Santa Barbara e in altri siti. Oggi, ci sono regole codificate (i cosiddetti Put, piano di utilizzo delle terre da scavo) ma allora "anche se fossero state terre non erano ugualmente idonee a finire lì", ha detto il pm, ricordando che è stato usato un parametro inverso. E cioè che la “pasta“ prodotta dalla trivella non era considerata in partenza un rifiuto, ma soltanto terra. Invece, per l’accusa si sarebbe dovuto ragionare al contrario. "Sono stati violati tre principi fondamentali da parte di chi ha trattato questi materiali che possono mettere in pericolo il bene ambiente", ha detto ancora il pm. Non sarebbe stata fatta un’adeguata prevenzione, non avrebbero agito con precauzione. "Chi inquina paga", ha sostenuto ancora la pubblica accusa.

Il 14 maggio si torna in aula: parola alle parti civili. Ma la sentenza, con una decina di imputati e diverse società alla sbarra, è ancora lontana.

Intanto, i lavori della Tav, oggi, sono ripartiti. Con una nuova fresa, battezzata Iris, e terre che raggiungono i siti destinati tramite la ferrovia.

Lo scorso 4 aprile, il Governatore Eugenio Giani ha fatto il punto sullo scavo, che ha raggiunto viale Don Minzoni e procede verso piazza della Libertà, dove c’è un altro cantiere: quello della tramvia.