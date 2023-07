Il primo Patto di amicizia è tra le Pro loco di Vaglia e Sesto

È il primo Patto di Amicizia della Toscana stretto, non a caso, nella Giornata nazionale delle Pro loco d’Italia. A siglarlo nel parcheggio della Ghiacciaia di Montesenario, a Vaglia, le Pro Loco di Vaglia e quella di Sesto Fiorentino con i presidenti Alessandro Donati e Laura Giolli. Presente alla firma l’assessore sestese alla Cultura Jacopo Madau. Obiettivo dichiarato del patto quello di incrementare i rapporti fra le due realtà, offrendo ai soci la possibilità di arricchire la conoscenza dei territori, proponendo percorsi qualificati sia in funzione della valorizzazione di un ambiente naturale che dal paesaggio montano arriva fino alla piana fiorentina che con visite culturali all’importante patrimonio artistico e storico delle due realtà. Una ‘unione di forze’, quindi, che contribuisca a valorizzare i due territori da un punto di vista economico, culturale e ricettivo con ricadute anche dal punto di vista turistico. "Sappiamo – sottolinea Laura Giolli - che Le Pro loco sono il cuore pulsante delle varie comunità grazie all’impegno dei tanti volontari che hanno sempre cercato di valorizzare l’identità del territorio, nel rispetto della loro competenza. Oggi però gli orizzonti devono essere più ampi e per questo i presidenti delle Pro loco di Vaglia e di Sesto Fiorentino, hanno voluto dare un segnale sottoscrivendo un Patto che auspichiamo contribuirà ad ampliare i rapporti anche con altre realtà vicine".

Sandra Nistri