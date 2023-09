Il presidente Ratp Castex incontra Nardella e Giani a Firenze

Incontro in Palazzo Vecchio, ieri, fra il nuovo presidente di Ratp, Jean Castex, l’ambasciatore della Francia in Italia, Martin Briens, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Al centro del colloquio le relazioni franco-italiane, in particolare sul trasporto pubblico locale visto che Ratp è la società che controlla Autolinee Toscane. "È stato un buon incontro – commenta il sindaco in una nota – abbiamo rinnovato il nostro impegno nelle relazioni industriali ed economiche tra Firenze e la Francia. Con il team di Ratp abbiamo fatto il punto sui progetti di completamento delle tramvie e su come migliorare il servizio di trasporto pubblico in città". Dal canto suo, il presidente Castex ha fatto sapere di aver voluto visitare Firenze e la Toscana perché "rappresentano una sfida assolutamente importante per il nostro gruppo". Il vertice del gruppo Ratp, sempre ieri, ha incontrato anche il governatore Eugenio Giani: " Insieme ad At e a Gest la collaborazione è costante ed assidua, con l’occhio rivolto soprattutto al miglioramento continuo del servizio offerto".