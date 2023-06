Il pranzo dei volontari In Sant’Ambrogio i grandi chef servono piatti della solidarietà

di Gabriele Manfrin

"Per tenere vivi i nostri quartieri, dobbiamo invaderli. Se non li riempiamo di contenuti, di socialità, diventano solo dei contenitori vuoti". Va dritto al sodo Giulio Picchi mentre inaugura il pranzo dedicato ai volontari delle associazioni del terzo settore. Con più di 300 ospiti serviti, la giornata finale di "Sale- Sant’Ambrogio festival", promosso dal Teatro del Sale e diretto da Maria Cassi, è stata un successo. Aggregazione e comunità, questi gli ingredienti dell’evento che ha visto il mondo della ristorazione collaborare e cucinare per i membri delle associazioni di volontariato, rendendo omaggio al loro prezioso lavoro. La piazza del mercato è trasformata: i tavoli apparecchiati sotto la tettoia, i pentoloni degli chef, i gruppi di volontari. Il profumo di cibo, i bambini che scorrazzano. Le voci. La gente che si rincontra dopo tanto tempo. Prima che arrivino gli ospiti tra gli staff c’è entusiasmo. Molti sono giovani. Sistemano gli ultimi posti. Il caldo si sente, ma si vede la voglia: coordinano, accolgono, "frullano" come si dice qui. Nelle cucine sparse per i ristoranti della zona, condivise per l’occasione, gli chef preparano le pietanze. Dieci i ristoranti scesi in campo, alcuni da fuori regione. Vedere l’impegno e l’attenzione di questi cuochi, che lavorano in locali prestigiosi, ma che si dedicano al 100% alla causa, stando attenti ai dettagli ed arrivando addirittura a servire, trasmette un senso di condivisione forte. L’immagine è quella di un quartiere vivo. Uno che per l’evento si è speso molto è proprio Giulio Picchi, figlio dello storico Fabio (a cui il festival è un omaggio), che ha messo a disposizione l’intero staff del Cibreo, oltre che le sue cucine: "Questi eventi sono fondamentali -. spiega .- Vogliamo creare socialità. Alcuni ristoratori vengono da fuori. Ma ci sono anche gli storici del quartiere". E sulle associazioni: "Il loro lavoro è fondamentale. Collaborare è un valore". Non solo gli chef, ma anche gli staff si sono rimboccati le maniche: "Vedere un quartiere unito è un piacere - spiega Gregorio del Cibreo - C’è partecipazione, voglia di esserci. C’è comunità. Questa è cultura". Uno che il valore dell’assistenza alimentare lo conosce, è il direttore servizi della Caritas Marzio Mori, presente al pranzo con i volontari.

Nel ricordare commosso l’amicizia con Picchi ha ribadito l’importanza dell’occasione: "L’iniziativa ricorda che il cibo è un modo per essere tutti fratelli -. dice .- Fabio credeva molto nel nostro lavoro. Aveva un’attenzione particolare. E’ una gioia essere qui a ricordarlo". E sulla cooperazione nel terzo settore è chiaro: "Oggi da soli non si arriva da nessuna da parte. Scopi, modalità, passi diversi, ma insieme". Presenti: Comunità Sant’Egidio, coop Il Girasole, ASP Montedomini, opera Madonnina del Grappa, Caritas, Ass. C.A Coop. Gaetano Barbieri, COSPE, Ass. Onlus Nos Otras, i bambini della Scuola-Città Pestalozzi. Hanno invece cucinato per gli ospiti: Fratelli Briganti, Ristorante Cammillo, Hosteria Giusti (Modena), Ristorante Da Mario (Friuli), Cibreo, Divina Pizza, Gilda Bistrot, Tripperia Pollini, Ristorante Arà, Il Pizzaiuolo.