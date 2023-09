Il popolo Sàmi danza con il Maggio a Firenze: The Answer is the Land

Torna la danza al Teatro del Maggio e si rinnova la collaborazione col festival Fabbrica Europa, giunto alla sua 30esima edizione. La performance ‘Vástádus Eana - The Answer is Land’ (unica data per la prima nazionale) andrà in scena stasera alle 20, sul palco della sala Zubin Mehta. L’autrice è Elle Sofe Sara, coreografa, regista e filmmaker norvegese di origine sámi. L’artista ha fatto dell’attivismo uno degli elementi centrali del suo lavoro; le sue creazioni, oltre a raccontare le sfide del mondo contemporaneo, sono legate alla realtà sociale, politica e culturale del popolo Sami che popola l’estremo nord europeo, tra Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia e che ancora oggi mantiene un profondo legame con la terra.

Lo spettacolo (nella foto di Antero Hein) su musica di Frode Fjellheim, trae spunto da una poesia, ‘The answer is land’ e affonda le radici in tematiche antiche e ancestrali, ma anche assolutamente attuali: le migrazioni, il nomadismo, il legame con la natura e l’importanza della salvaguardia dell’ambiente. Questo progetto incarna un concetto di arte guidata dall’amore e non dalla rabbia, dai risvolti politici e fortemente attivisti. Gli yoik, canti di montagna della tradizione Sami, fanno da contrappunto alla danza sottolineando la forte connessione con il luogo, con la natura e con il tema della solidarietà tra gli esseri umani. La pièce è un omaggio a tutte le persone che resistono laddove ci sono ingiustizie. "Spesso le persone – spiega Elle Sofe Sara - mi chiedono come definire o con quali occhi guardare questo lavoro: è danza? È una performance? È musica? È teatro? È qualcos’altro? Per me non c’è bisogno di dare definizioni. Vástádus eana è ciò che è. Basta lasciarsi trasportare, sentirlo e viverlo". I costumi sono di Line Maher; le scene di Elin Melberg. Alexandra Wingate è aiuto coreografa; le luci sono di Øystein Heitmann e la drammaturgia di Thomas Schaupp. I danzatori sono Kajsa Balto, Julie Moviken, Olga-Lise Holmen, Sara Marielle Gaup Beaska, Emilie Marie Karlsen, Nora Svenning, Grete Daling.

Chiara Caselli