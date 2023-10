Il popolo di Staino in lacrime. L’ultimo saluto al ’papà’ di Bobo

Una rosa sulla bara di legno chiaro, accanto il fido Bobo, che è in cima a una montagna e guarda l’orizzonte pensando: "Sono il raccattapalle del mio destino". Arredo semplice nella camera ardente allestita all’Acciaiolo per Sergio Staino che ha accolto tanta gente semplice, politici, uomini e donne di cultura. Uno spazio volutamente minimalista, ma con la musica che Staino ascoltava, come i brani di Francesco Guccini. Uno spazio bianco, riempito dalle persone, dall’affetto della gente comune e degli amici di sempre.

Domenica mattina si sono presentati David Riondino e Riccardo Pangallo. Poi Antonella Bundu, davvero commossa, e il giornalista e saggista Wlodek Goldkorn. E poi quella politica che lui tanto amava, venuta a rendergli l’ultimo omaggio: Mario Primicerio, gli ex sindaci di Scandicci, Giovanni Doddoli e Simone Gheri, l’attuale, Sandro Fallani, l’ex presidente della Regione, Claudio Martini, oggi alla guida della scuola di musica di Fiesole. Una giornata di ricordo, e memoria, con gli aneddoti che tanti hanno raccontato per testimoniare la simpatia e la stima nei suoi confronti.

A Scandicci per un ultimo saluto anche Daniela Morozzi, Fulvio Cauteruccio e Anna Meacci. "Sergio era uno di quelli che se diceva che passava poi passava per davvero. E te lo trovavi lì anche quando ormai la vista non gli era più amica e uscire era diventato difficile. Ciò nonostante Sergio era lì. Potevi prenderlo a sorpresa alle spalle, abbracciarlo e dirgli “Grazie Sergio” e ti avrebbe liquidato con l’umiltà dei più grandi e tirato corto con un “sono solo due scarabocchi”. Era un Compagno vero, di quelli con cui si poteva tirar mattino a discutere e ridiscutere di tutto questo mondo zoppo. Si resta più nudi e fragili senza di lui perché se Sergio diceva che passava, passava per davvero. E potevi ridere, ballare e abbaiare alla luna", è la dedica di Gaia Nanni.

Alla camera ardente anche Claudio Vanni di Unicoop Firenze: Bobo rispondeva sempre presente alle campagne sociali della cooperativa. Si è ricordato di Staino anche lo sport, uno striscione con scritto ‘Ciao Sergio’ è comparso a Milano, sulla gradinata occupata dai tifosi della Savino del Bene impegnata in trasferta. Ma a Scandicci, in quella semplice stanza con qualche pianta, degli ulivi in vaso e un tavolo con la tovaglia rossa, sono arrivate anche tantissime persone normali. Il popolo, quello che piaceva tanto a Staino.

Gli ex alunni della media Fermi e delle altre scuole fiorentine nelle quali il vignettista ha insegnato, i militanti delle feste del Pd, i semplici cittadini. Per decisione della famiglia, la camera ardente è rimasta aperta solo ieri. Si terrà invece senza variazioni la cerimonia di commiato nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, alle 14 di domani.

Fabrizio Morviducci