"Il Popolo cattivo a Pontassieve: Anarchica comicità"

Questa sera (ore 21,30) in piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve si svolge un nuovo appuntamento del festival di cene e teatro “Utopia del Buongusto“, a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Andrà in scena “Il popolo cattivo“ di e con Andrea Kaemmerle e con Filippo Pedol (contrabbasso), Emiliano Benassai (pianoforte e fisarmonica) e Marco Vanni (sax e clarinetto). Lo spettacolo, in occasione del festival “Piazza dei popoli“ sarà a ingresso gratuito. “Il popolo cattivo” è uno spettacolo che non conosce simili in tutto il mondo, pur parlando del mondo intero. E’ una corsa mozzafiato a tempo di grande musica, alla rincorsa del “Popolo Cattivo“. Quello che più si è reso protagonista di razzismi, abusi, crudeltà, soprusi, stermini, genocidi, violenze, stragi, umiliazioni. E’ un viaggio allo smascheramento della banalità del male. Musiche da ogni parte del mondo, scandiranno il ritmo e gli umori mentre Kaemmerle con la solita leggerezza e anarchica comicità si lancia a brutto muso in uno spettacolo totalmente scorretto e sgarbato. Una serata quasi rock nell’animo umano e nelle sue più splendide infamie, un vaccino contro buonismo, ottimismo e manierismo. Per gli organizzatori sarebbe piaciuto a Baudelaire, avrebbe erotizzato Oscar Wilde e impietrito De Amicis.

Martina Stratini