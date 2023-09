Il ’Ponte Vecchio’ di Firenze premia Fittante, Becattini e Ceccuti per Villa Vittoria Cultura

Giovanni Fittante, presidente di Villa Vittoria Cultura, Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera e Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini. Sono loro, quest’anno, a ricevere il premio Ponte Vecchio, istituito nel 2016 dall’associazione Toscana Cultura di Firenze nell’ambito delle manifestazioni organizzate per promuovere l’immagine della Toscana. La cerimonia, che sarà presentata dal giornalista Fabrizio Borghini, si terrà oggi alle 18 nel Garden di Villa Vittoria, in viale Strozzi 2 a Firenze.

Fittante, Becattini e Ceccuti sono stati scelti come destinatari del premio proprio per Villa Vittoria Cultura, la manifestazione ideata e diretta da Giovanni Fittante, in partnership con Firenze Fiera e Fondazione Spadolini Nuova Antologia, che nell’edizione di quest’anno, la quinta, ha regalato alla città 30 eventi gratuiti da giugno a settembre con la presenza di circa 90 tra autori, relatori e personalità del mondo della cultura e circa 5mila partecipanti durante tutta la stagione. Due sono stati gli appuntamenti settimanali: il mercoledì dedicato alla presentazione di libri, il giovedì con i talk per approfondire tematiche culturali con ospiti di eccezione. A consegnare il Premio Ponte Vecchio sarà l’assessora all’Educazione e al Welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro. Seguirà un dibattito sul tema della cultura a Firenze.