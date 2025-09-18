Il ponte sul Bisenzio: "Presto l’inaugurazione"

di Lisa CiardiNovità in arrivo, a Signa, per i ponti sul fiume Bisenzio. Il primo è quello che da via Arte della Paglia porta al parco dei Renai e che dovrà sostituire l’infrastruttura utilizzata finora. "In questo caso l’intervento è pressoché concluso – spiega il sindaco Giampiero Fossi – e confidiamo di poter procedere all’inaugurazione nel corso dell’inverno. Abbiamo recentemente partecipato a un monitoraggio, tramite drone, verificando il buon andamento dei cantieri".

L’opera, realizzata dalla Regione Toscana, prevede una spesa complessiva di 1,8 milioni di euro, nell’ambito del progetto per la cassa di espansione dei Renai e il contenimento delle acque in piena, che vale in totale 13,5 milioni di euro. Per l’accesso al ponte è stato realizzato, in questi mesi, anche il rialzamento di via Arte della Paglia, in modo da colmare l’attuale dislivello di circa 4 metri. La connessione al nuovo ponte è data al momento da una intersezione a T, simile a quelle che caratterizzava la precedente infrastruttura. Completati questi lavori si procederà alla demolizione del vecchio ponte, che costituisce un ostacolo al deflusso delle piene del Bisenzio. Successivamente, il nuovo incrocio verrà modificato, dividendo i flussi di chi deve proseguire a diritto da quelli di chi deve accedere al ponte: verrà quindi creata anche una rampa in salita soprelevata che traccerà una curva. Questa seconda fase di lavori è legata alla realizzazione del nuovo ponte sull’Arno e avrà quindi tempi più lunghi.

Si cerca anche una soluzione alla completa chiusura del ponte dei Tomberli, fra San Mauro e San Donnino, interdetto da giugno per gravi criticità strutturali. I sindaci Andrea Tagliaferri (Campi Bisenzio) e Giampiero Fossi (Signa), insieme agli assessori alla viabilità e ai lavori pubblici, si sono incontrati ad agosto per un punto della situazione. È stato così concordato di redigere una convenzione tra le due amministrazioni per la progettazione dei lavori. "Siamo a buon punto – spiega Fossi – visto che è già stata inviata tutta la documentazione necessaria. Il nostro obiettivo è procedere intanto all’abbattimento completo del ponte attuale per poi costruirne uno nuovo con una corsia e uno spazio per il passaggio pedonale". Resta in vigore, nel frattempo, il limite a 26 tonnellate per un terzo ponte: quello di via delle Molina.