Il ponte di Capalle è ok. Oggi la riapertura dopo le verifiche tecniche

Il ponte è chiuso al traffico ma tutti ci passano. Nella serata di domenica scorsa, il Comune di Campi ha disposto la chiusura momentanea del ponte sul Bisenzio a Capalle, quello che collega la parte vecchia della frazione con Campi, situato poco prima della Misericordia.

Una decisione arrivata dopo una serie di segnalazioni da parte dei cittadini per la presenza di una crepa su una spalletta. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno sollecitato l’interizione del traffico. E così il Comune ha fatto. Peccato che nella giornata di ieri qualcuno abbia spostato le transenne e i cartelli che indicavano lo stop e il ponte sia stato trafficato come in una giornata qualsiasi. Solo nel pomeriggio la presenza di una pattuglia della polizia municipale ha impedito alle vetture e ai mezzi pesanti di circolare sul ponte.

"Dalle verifiche strutturali, svolte dagli ingegneri del Genio civile, non emergono criticità - spiega l’assessore alla Viabilità, Daniele Matteini -. Quella crepa, quindi, non è un pericolo. Ma era doveroso monitorarla viste le forti piogge dei giorni scorsi, la piena del Bisenzio e le disastrose inondazioni che avrebbero potuto indebolire la struttura". Insomma, il ponte di Capalle non è a rischio e già oggi il Comune provvederà alla sua riapertura. "Mi preme, però, ricordare che se vengono imposte delle limitazioni al traffico è per garantire la sicurezza di tutti, soprattutto in questi giorni di grande difficoltà per tutta la comunità" conclude Matteini.

B.B.