Il polo dell’infanzia a Ponte a Niccheri. La prima pietra con i piccoli alunni

di Manuela Plastina

Entro la fine del 2025 sarà inaugurato a Ponte a Niccheri il nuovo polo didattico dedicato all’infanzia. Al posto della posa della prima pietra, per dare il via ufficiale e simbolico al cantiere affidato alla Upgrading Services Spa vincitrice del bando di gara, i bambini della scuola dell’infanzia di Grassina hanno preparato dei palloncini colorati e degli splendidi disegni in cui immaginano l’asilo del futuro fatto di cuori, amicizia e tanti sorrisi. Il nido su un unico piano di 900 metri sarà realizzato totalmente in legno secondo i criteri della bioarchitettura, a impatto zero sotto il profilo ambientale e avrà una sua cucina.

Costerà circa 2 milioni di euro e accoglierà 60 bambini a partire dai 3 mesi, dando così un’offerta anche alle famiglie con bimbi che non hanno ancora compiuto un anno di età, per i quali al momento mancano nel territorio posti al nido. Grazie a una convenzione tra Comune e Asl, saranno accolti i figli dei dipendenti del vicino ospedale di Ponte a Niccheri.

Con altri 2,5 milioni di euro sarà realizzata la nuova scuola dell’infanzia per 75 bimbi dai 3 ai 5 anni. Sarà ampia circa 950 metri quadrati, ospiterà tre sezioni e sarà collegata direttamente al nido creando un polo unico unito sul retro dai giardini. I finanziamenti per entrambe le strutture arrivano dai fondi Pnrr. Il nuovo polo didattico dell’infanzia sarà in via di Belmonte, nell’area di fronte alla biblioteca comunale e alla scuola media Redi per la quale è previsto un’ulteriore ampliamento con nuove aule, laboratori e auditorium.

"Si creerà una cittadella dei saperi per far crescere e formare i nostri bimbi, un dono alle generazioni di oggi e di domani" commenta il sindaco Francesco Casini.

Alla posa del "primo palloncino" oltre ai piccoli alunni e al sindaco c’erano gli assessori alla scuola Francesco Pignotti e alle attività produttive Francesca Cellini, la dirigente dell’Istituto comprensivo Caponnetto Maria Luisa Rainaldi, il personale scolastico e i tecnici del Comune. Presenti anche i rappresentanti della Upgrading Services Spa, l’ufficio di direzione dei lavori Fabbri Progetti e i progettisti dello studio CC91.