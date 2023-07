Il piano B del sindaco L’opzione terzo mandato Da Roma uno spiraglio Ma la politica si spacca

FIRENZE

Per il sindaco di Firenze Dario Nardella lo stress è ai massimi livelli: lo stadio Artemio Franchi, la delicata questione del Maggio Musicale Fiorentino. E il suo futuro.

Per le Europee il cammino non è semplice, tra i piani alternativi ci sono la riforma per consentire un terzo mandato ai sindaci e diventare sindaco della Città metropolitana, qualora si arrivasse al ‘raddoppio’ di incarichi rispetto ai Comuni.

Queste ultime due strade, va detto, presentano insidie soprattutto a livello di tempo perché in Italia siamo fenomeni di lentezza.

Sul terzo mandato però qualche apertura da Roma c’è e questa arriva pure dalla Lega che, a differenza di Fratelli d’Italia, ha interesse a portare avanti la partita. All’interno del Pd la segretaria Elly Schlein, rispondendo al governatore campano Vincenzo De Luca, ha replicato piccata che "il terzo mandato non è previsto dalla legge". Le discussioni sono in corso.

Il deputato della Lega Andrea Barabotti dà un assist involontario a Nardella: "E’ giusto che i cittadini possano continuare a scegliere un buon sindaco o un buon presidente di Regione, anche oltre il secondo mandato – dice -. E’ giusto che gli amministratori che hanno ben operato per la propria comunità possano candidarsi ed essere nuovamente scelti. Stiamo parlando di figure scelte direttamente dai cittadini. Il discrimine non dev’essere il numero dei mandati ma la qualità del lavoro svolto e da questo punto di vista, in un sistema democratico, il giudice supremo sono i cittadini col proprio voto".

Matteo Biffoni, sindaco del Pd di Prato giunto in teoria al capolinea di questa avventura, parla ovviamente di terzo mandato come "scelta naturale" anche alla luce del fatto che "in tutti i Paesi europei sono previsti più mandati anche nelle grandi città".

Il deputato Pd Federico Gianassi preferisce aspettare mosse ufficiali: "La destra ha presentato una proposta di reintroduzione dell’elezione diretta delle presidenti delle province e dei consigli provinciali e ha voluto mettere la soglia del 40% per escludere il ballottaggio – sottolinea -. Del terzo mandato invece non si fa menzione in quella proposta e non mi risulta che abbiano presentato emendamenti al testo che vanno in quella direzione". Il terzo mandato "certamente consentirebbe a tanti sindaci, penso in particolare a quelli dei Comuni più piccoli, di dare continuità all’azione amministrativa e di mettere a terra gli interventi preventivati anche con il Pnrr, se il Governo non perderà le risorse. La Lega negli ultimi giorni si è dichiarata favorevole ma gli atti ufficiali sembrano andare in direzione diversa e poi occorre in ogni caso vedere se anche le altre forze della maggioranza condividono e sono pronte ad aprire un percorso su questo tema".

Le aperture comunque ci sono, ma non per Fratelli d’Italia. Il senatore Paolo Marcheschi, appena sente nominare "terzo mandato" si infervora:

"Sono assolutamente contrario – dice -. Dieci anni sono sufficienti per affermare una visione di città e per realizzarla". Nei Comuni piccoli, con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, "è previsto il terzo mandato perché è difficile trovare personale disponibile a prendersi grandi responsabilità" ma sulle aree urbane più grandi Marcheschi ha le idee chiare: niente terzo mandato.

La linea del Movimento 5 Stelle al momento è ancora attendista ("Non ci sono posizioni ufficiali", si fa sapere) mentre il parlamentare di Italia Viva Ettore Rosato ricorda l’emendamento da lui proposto per estendere il terzo mandato ai Comuni sotto i 3mila abitanti.

"Per i Comuni grandi come Firenze non ci sono gli estremi – argomenta l’esponente di Italia Viva -. E non dico a livello di tempo ma a livello concettuale. Il tempo c’è sempre ma, tolti i diretti interessati, chi lo vuole il terzo mandato? Non c’è un sentire comune su questo argomento".

Niccolò Gramigni