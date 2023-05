Il pestaggio al parcheggio filmato in diretta

A poca distanza, più o meno alla stessa ora della sassaiola nel parcheggio di piazza Vittorio veneto il pestaggio di un uomo, ripreso con un telefonino da una finestra col telefonino. Si vede un uomo grosso (foto) tra due auto parcheggiate semichinato su qualcuno che non si vede. Ma si sente: urla, strepita, mentre l’altro gli scarica addosso un cazzotto dietro l’altro, forse con un corpo contundente.Resteranno sul selciato due chiazze di sangue. E a pochissimi metri i vetri in frantumi dell’ennesima auto in sosta vandalizzata.

Sono connessi i due episodi? E’ quello che sta cercando di appurare la polizia, che oggi recupererà i filmati delle telecamere. La Questura ha reso noto di aver ricevuta alle 8,13 la segnalazione del furto o rapina di un telefonino a un peruviano. E notizie sulla sassaiola seguita a uno scontro (anche con bastoni?) tra gruppetti rivali (peruviani e magrebini) impegnati a marcare il territorio.

Sotto assedio. Nel mezzo, tra i gruppi di malviventi, o di alcolizzati e sbandati a frotte, e le loro sfuriate, ci stanno le vittime. Passanti occasionali, soprattutto residenti d’una zona (via Montebello, corso Italia) fino a pochi anni fa di pregio – con relativi costi degli immobili – e da mesi si sentono, sono sotto assedio.

"La situazione è vergognosa. L’altro giorno alle 14 ho visto un uomo che tra due macchine stava defecando. Ormai è prassi. E non si preoccupano minimamente di essere visti. C’è gente che si fa di crack e di eroina sotto i nostri portoni. Furti a ripetizione, come i danni alle auto. Non se ne può più. Che cosa aspettano le autorità? Che succeda qualcosa di eclatante?Non capisco perché le forze dell’ordine si limitino a identificarli. E anche le Cascine: sono diventate dormitorio e una cloaca a cielo aperto. Basta!".

