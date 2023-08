Il peso delle tasse "Timori fondati"

"Il caro carburante? E’ in atto una speculazione da parte delle compagnie petrolifere e noi, come categoria, l’avevamo già fatto presente al governo che sarebbe finita così". Federico Valacchi, presidente provinciale di Faib, Federazione italiana benzinai, spiega così i rincari registrati negli ultimi 17 giorni, da quando, cioè, il 1 agosto scorso, è scattato l’obbligo per i gestori di esporre quotidianamente, su appositi cartelli, i prezzi medi della benzina, diesel, Gpl e metano.

"I nostri timori erano fondati. Tutte le compagnie hanno livellato i prezzi verso l’alto e non si devono più giustificare, ‘perché c’è il cartello esposto’. Il governo, così – sottolinea Valacchi – ha dato loro un ‘paracadute’ sul quale contare in caso di rimostranze". Salgono i prezzi decisi dalle compagnie, sale il prezzo medio ed i consumatori, grazie ai cartelli, ora sanno (più o meno) chiaramente come confrontare i listini. Peccato, però, che risulti tutto inutile se i prezzi, anziché scendere, continuano ad aumentare ovunque, perfino ai distributori ‘no logo’. Un trend che, secondo le previsioni del presidente provinciale Faib, non si arresterà. Qual è la soluzione? "O il governo taglia le accise che ha reintrodotto o si torna ai prezzi controllati. Non penso ci siano alternative", risponde Valacchi. "Il vero problema dei rincari, infatti sono quei 30 cent di accise che erano stati tolti nel 2022, quando di questi tempi la benzina era attorno a 1,59 euro al litro, e che invece ora, con la self a 1,93, ci sono". Se si sottraggono infatti quei 30 centesimi, il prezzo della benzina non è rincarato (perlomeno ancora) di tanto. Di fatto, sottolinea il presidente Faib, "siamo entrati in un circolo vizioso che solo il governo può interrompere". In quanto all’obbligo di esporre i cartelli con i prezzi, il provvedimento è stato solo "fumo negli occhi" e "non ha fatto altro, anche se magari per un errore involontario, che il gioco delle compagnie", dando il via "alla speculazione". "Se il governo dovesse togliere le accise dovrà comunque vigilare sui prezzi applicati dalle compagnie".

Monica Pieraccini