"Il pensiero non si ferma". La ripartenza in note e concerti

"Il pensiero non si ferma" è stato lo slogan che ha segnato la ripartenza di TeatroDante Carlo Monni e biblioteca Tiziano Terzani, a Campi, dopo l’alluvione. E a dare un’ulteriore spinta, non solo al pensiero, contribuiranno sicuramente il coro gospel, apprezzato in tutta Italia, "The Pilgrims", e gli strepitosi "Funk Off", marching band ufficiale di Umbria Jazz, conosciuti in tutto il mondo.

Diretti rispettivamente da Gianni Mini e Dario Cecchini, si esibiranno per contribuire alla ricostruzione del teatro e della biblioteca con la musica: questo l’obiettivo del concerto di beneficenza intitolato appunto "La musica non si ferma", in programma stasera alle 21 al TeatroDante Carlo Monni.

"The Pilgrims" proporranno una serie di brani gospel e moderni, sempre molto coinvolgenti, accompagnati da musicisti che suoneranno dal vivo mentre i "Funk Off", insieme alla voce di Nadine Rush, accompagneranno il pubblico in una serata che si preannuncia esplosiva. E che vedrà la stessa Nadine Rush esibirsi in due brani proprio insieme ai "Pilgrims". Gli eventi in favore del progetto #ilpensierononsiferma continueranno giovedì 21 marzo con il concerto degli studenti del Liceo Michelangelo e lunedì 1° aprile con il concerto di Pasqua.

Anche in occasione di questi due spettacoli l’intero ricavato verrà destinato alla ricostruzione di teatro e biblioteca (info e prezzi www.teatrodante.it). A ricordare i giorni disastrosi dell’alluvione del novembre scorso, inoltre, ieri c’è stata l’inaugurazione della mostra "Inventario" con fotografie di Marco Lanza e Marina Arienzale, visitabile fino al 20 marzo, con gli scatti dei due fotografi che hanno voluto raccontare l’accaduto attraverso una serie di immagini (37 in tutto) composte da oggetti di uso quotidiano, dai libri alle bambole, raccolti dalla strada. Le riprese fotografiche sono state realizzate direttamente sul campo, in mezzo al fango, grazie a un set mobile ricavato all’interno di una Jeep. La mostra continua anche all’interno del Museo archeologico di Gonfienti alla Rocca Strozzi. Insomma giorni di spettacoli e mostre con il pensiero rivolto alla ricostruzione dopo la tragica alluvione del novembre scorso.