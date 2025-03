Il Pegaso della Cultura per il suo grande lavoro: "Una donna sempre impegnata nella nostra comunità"

A Maria Manetti Shrem il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha voluto consegnare personalmente il Pegaso della cultura della Regione Toscana. "La Toscana – ha spiegato Giani – la sente come la mecenate dei nostri tempi: Maria Manetti Shrem quest’anno ha avuto un ruolo rilevante nei donatari del Maggio. Conferirle il Pegaso della Cultura della Regione Toscana significa molto per noi, per valorizzare l’impegno di Maria nei confronti del nostro Teatro, delle realtà fiorentine e toscane". Per la sindaca di Firenze, Sara Funaro "Maria Manetti Shrem è una filantropa e mecenate straordinaria, che anche oggi dobbiamo ringraziare. A lei già abbiamo consegnato le chiavi della città di Firenze, proprio per il grande impegno che oggi dimostra di voler proseguire, con tanto amore per la nostra comunità".