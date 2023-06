Il Pd tentenna sulle primarie E il centrodestra si fa avanti

Primarie sì, primarie no. Il dilemma del Pd di Scandicci. Il tempo comincia a correre. E i candidati scalpitano. Non c’è evento, non c’è iniziativa pubblica alla quale non partecipino il vice sindaco, Andrea Giorgi e l’assessore alla Cultura, Claudia Sereni. Anche senza la combo Urbanistica-Promozione Culturale. Ultimamente si è fatto avanti anche l’assessore alla Sicurezza Yuna Kashi Zadeh, segno che la sua idea di essere la terza opzione, in quella che prima era una corsa a due, sta diventando di giorno in giorno sempre più concreta. Il segretario Tommaso Francioli per il momento temporeggia, ma alla fine una decisione dovrà essere presa.

Dopo la sonora batosta alle ultime amministrative non c’è più tutta quella convinzione di giocare alla roulette delle primarie. "Troppo divisive" ha dichiarato al nostro giornale il sindaco Fallani (che proprio grazie alle primarie venne selezionato presentandosi da outsider e battendo i blasonati compagni di partito). Non sembra essere propenso alle primarie neanche il segretario regionale Fossi, anche se soprattutto nell’area metropolitana sarà difficile governare un processo fatto di individualità e di legittime aspirazioni.

Intanto a Scandicci si muove anche il centrodestra: il più accreditato al momento parrebbe essere Claudio Gemelli, segretario provinciale di FdI, ma la discussione è ancora aperta. E non si esclude la possibilità di una lista civica con rappresentanti della società civile di area centrodestra pronti a candidarsi.