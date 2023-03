Il Pd stoppa il Poc della Del Re "Piano operativo da migliorare" Consiglieri al lavoro sulle integrazioni

Nessun ritardo, ma qualche aggiustamento in corsa sicuramente sì.

L’assessore all’ambiente Andrea Giorgio, capofila della corrente di Elly Schlein, sottolinea che le vicende del Pd non devono creare tensioni nella giunta di Dario Nardella. Anche se gli effetti già si sentono.

Dopo lo stop al Piano Operativo del Comune al vaglio della commissione urbanistica, adesso si parla di una sorta di revisione sulle prospettive di sviluppo della città. "Il gruppo del Pd produrrà un documento condiviso con alcuni contributi per migliorare il piano - ha detto ieri l’assessore Giorgio –, stando nei tempi stabiliti e senza pregiudicare in alcun modo l’approvazione di un atto così importante e atteso a lungo in città. È una discussione che nulla ha a che fare con le primarie e il loro risultato, ma fa parte della normale dialettica su un atto così importante e ricalca il percorso già avuto nel 2014".

Nessun conflitto si assicura, e grande richiamo all’unità, del partito e della giunta, come sta tentando di fare da giorni il sindaco Dario Nardella.

Ma in ogni caso nelle prossime settimane un rimpasto delle deleghe per riequilibrare il peso degli assessori è scontato. La prima sul banco degli “imputati“ proprio l’assessore all’urbanistica Cecilia Del Re, così come non è escluso uno “swich” per la fascia di vicesindaco, che potrebbe passare proprio a Giorgio.

"Schlein ha vinto le primarie perché dopo tanto tempo ha messo al centro della discussione del Pd la vita delle persone - ha detto l’assessore all’ambiente – parlando di precarietà, emergenza climatica, diritto alla casa e disuguaglianze, e non le dinamiche interne. Questo è quello che continueremo a fare, anche in città: a promuovere discussioni di merito e a lavorare perché il cambiamento che i nostri elettori ci hanno chiesto sia reale. Il Pd è uno solo, non due parti: noi abbiamo vinto, ci spetta l’onere e l’onore di guidare il partito. Lo guidiamo tenendolo, però, insieme".

Sul piano operativo, come dichiarato dal capogruppo Pd a Palazzo Vecchio Nicola Armentano e dal presidente della Commissione urbanistica Renzo Pampaloni "la Commissione sul Poc è stata convocato per il prossimo 6 marzo. Lo slittamento di una settimana è stato dovuto alla necessità di anticipare la questione di Campo di Marte, come richiesto anche dall’opposizione".

Olga Mugnaini