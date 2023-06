Il Pd: "Solo qui non si è sfruttata l’occasione offerta dai fondi Pnrr Nell’amministrazione comunale manca visione a lungo termine"

"Fondi dal Pnrr, l’ennesima occasione mancata per Fiesole". Questo, in sintesi, il punto di vista del Partito democratico comunale a due anni dalla pubblicazione sul sito del ministero del progetto della Commissione europea. "Come Pd Fiesole ci sembra doveroso tracciare un primo bilancio per valutare la ricaduta sul nostro territorio di un’occasione così importante e unica . Con forte sgomento – scrive in una Tommaso Rossi della segreteria Pd Fiesole – dobbiamo rilevare, come a differenza di quanto fatto nei Comuni limitrofi sul piano dei progetti e delle proposte, Fiesole sia rimasta fortemente indietro".

Colpa, secondo il Pd, della mancanza di una chiara visione di governo, che non ha permesso al Comune di Fiesole di sfruttare positivamente questa fase storica per realizzare infrastrutture e servizi necessari a qualificare la vita dei cittadini. A risentirne sarebbero stati quindi settori importanti come scuola: il 31 maggio è infatti scaduto il bando Pnrr relativo alla presentazione di nuovi progetti per gli asili nido e d’infanzia. Penalizzati sarebbero rimasti anche viabilità, impianti sportivi e la possibilità di assumere personale per gli uffici comunali.

D.G.