"Il Pd ha già provato a unire il centrosinistra"

Il Pd di Campi, che ancora non ha ufficializzato la candidatura di Leonardo Fabbri (attuale direttore generale del TeatroDante Carlo Monni), in una nota sostiene di aver fatto di tutto per compattare il centrosinistra in vista delle amministrative. "Una forza politica, in città, ha perseguito con generosa sincerità l’obiettivo di compattare il fronte progressista cittadino, e questa forza politica è il Pd", si legge nel comunicato. Gli sforzi dei Dem, scrivono, non sono però bastati. "Le forze politiche con cui ci siamo confrontati si stanno assumendo la responsabilità storica di mantenere frammentato il fronte del centrosinistra. Tuttavia il Pd resta aperto al contributo di chiunque".