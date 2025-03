Il Pd difende Pianigiani dall’attacco della destra: "Accuse strumentali"

Il Pd di Figline e Incisa si schiera al fianco del suo sindaco. Dopo le critiche dell’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, l’interrogazione annunciata in Parlamento da Francesco Michelotti (FDI) e la richiesta di dimissioni dell’opposizione comunale, il partito si stringe attorno a Valerio Pianigiani difendendolo dall’accusa di aver offeso le forze dell’ordine durante un suo intervento all’assemblea Mcl di Ponterosso a novembre. "Pieno sostegno e solidarietà al sindaco di fronte agli attacchi strumentali del centrodestra sulla questione dei circoli, più volte affrontata e argomentata da Pianigiani stesso – dicono dal Pd -. Le modalità sono ormai quelle trite e ritrite: spostarsi sul piano degli attacchi personali per non entrare mai nel merito delle questioni politiche. Lo stile tipico di chi non ha argomenti né ragioni. Ora fanno anche intervenire il generale Vannacci, per il quale evidentemente le vicende europee non devono essere sufficientemente interessanti".

Ma.Pl.