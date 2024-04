"Il Pd boccia gli sconti Tari per le famiglie"

Anche a Reggello cittadini e imprese si ritroveranno con bollette dei rifiuti più salate: il consiglio comunale, col voto contrario del centrodestra, ha approvato le tariffe 2024 aumentate dell’8-10%. "E’ una tassa oramai insostenibile per le famiglie e le imprese – dice Oleg Bartolini, capogruppo FdI -. Pur consci che le amministrazioni comunali abbiamo poco spazio di manovra rispetto alla gestione dei rifiuti e a mancati investimenti regionali negli impianti di trattamento dei rifiuti, anche i Comuni devono fare la loro parte". FdI ha proposto in consiglio "di inserire degli sgravi ulteriori per le famiglie a basso reddito e ad avviare un processo di revisione profonda del Regolamento Tari per introdurre migliorie e alleggerire il peso degli aumenti sulle famiglie". Ma la proposta, denuncia Bartolini, "è stata bocciata dal Pd". "Gli aumenti sono previsti da Ato e Arera – ricorda l’assessore al bilancio Priscilla Del Sala -. Come amministrazione, coscienti delle difficoltà per i contribuenti, in particolare le famiglie, per quanto di nostra competenza abbiamo riequilibrato la quota di ripartizione del costi portando per le utenze domestiche la percentuale dal 55 al 52,5. Sono riconfermate le riduzioni per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 11.500 euro e le esenzioni del sociale". Non servono interventi spot, sottolinea Del Sala, "ma è improcrastinabile che Ato, Regione, Arera e Governo si attivino per affrontare il problema del costante aumento del costo della gestione dei rifiuti, tema che non ha colore politico". Manuela Plastina