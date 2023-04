Il patto con gli ex Gkn spacca la maggioranza

Il Consiglio comunale insieme all’Aps Società Operaia di Mutuo Soccorso Insorgiamo. E’ stata approvata la delibera, presentata dalla presidente della Commissione Pari Opportunità, Donata Bianchi, che sottoscrive il patto di solidarietà con l’Aps Soms Insorgiamo, fondata dagli operai ex Gkn (ora Qf in liquidazione). Patto finalizzato a sostenere e incoraggiare una comune azione per obiettivi di sviluppo economico e sociale; contribuire a un ecosistema territoriale resiliente e solidale; contribuire alla occupabilità delle persone, valorizzare le competenze e difendere e promuovere il tessuto produttivo locale. Inoltre, con un ordine del giorno allegato, a sindaco e giunta è stato chiesto di attivare entro maggio un tavolo di confronto interistituzionale, in accordo con la MetroCittà, i Comuni e la Regione con la presenza di rappresentanti Soms Insorgiamo, sulla situazione della ex Gkn per monitorare gli sviluppi delle trattative per un nuovo piano industriale, relazioni di cooperazione tra sedi universitarie dalla proposte di rilancio e riconversione produttiva dei lavoratori ex Gkn. L’approvazione del documento ha spaccato la maggioranza e allontanato ancora di più Pd e Italia Viva. Il documento è passato con i voti favorevoli di Pd, Sinistra Progetto Comune, 5 Stelle, Italexit e Lista Nardella ma due consiglieri (su tre) di questa lista, Luca Santarelli e Mimma Dardano, hanno scelto di uscire dall’aula, senza partecipare al dibattito. "Come civici non ci si sentivamo d’accordo con la delibera. Nell’atto oltretutto mancavano i contenuti del patto di solidarietà. Umanamente siamo con gli operai ma non condividevo l’impostazione del patto" le parole di Dardano. Italia Viva ha votato contro. "La delibera è un’autorizzazione in bianco del Consiglio comunale a stipulare un patto di solidarietà con Aps Insorgiamo che non sappiamo cosa conterrà e del quale non sono prevedibili gli effetti. Se il nuovo Pd dell’era Schlein ha voluto certificare un nuovo equilibrio di maggioranza che lo dica chiaramente" ha tuonato Barbara Felleca, consigliera di Iv.

Barbara Berti