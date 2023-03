Il passante guarda troppo la farmacia I falchi scoprono che l’ha rapinata

Un borsone, lo sguardo fisso in direzione d’una farmacia in quello che aveva tutta l’aria di un sopralluogo, prima di allontanarsi. I falchi della Mobile – l’unità che più di altre tenta di prevenire e di reprimere ‘sul nascere’ i reati predatori di una criminalità sempre troppo diffusa – si sono insospettiti.

Giovedì sera, alcune ore ore dopo quella prima ’sensazione’, gli agenti sono tornati nei pressi della farmacia S.M.Novella, via della Scala. Volevano avere una conferma dei quanto intuito. E l’hanno ricevuta. Lì, nei pressi della farmacia, hanno infatti riconosciuto l’uomo che aveva destato i loro sospetti. Per l’appunto usciva dalla farmacia, la faccia in parte coperta da una mascherina chirurgica – ora che l’emergenza pandemica è cessata e la mascherina all’aperto non la indossa più quasi nessuno ... – in mano una busta e quello che sul momento è parso essere un coltello.

Erano le 19 circa. Pierluigi Parrini, 56 anni, fiorentino è stato arrestato per rapina aggravata in via dell’Albero: la polizia ha accertato che si era fatto consegnare dal personale della farmacia più di 500 euro. Nel borsoneteneva indumenti forse secondo la ipotesi investigativa, per camuffare il vestiario, a colpo effettuato e tentare così di rendersi irriconoscibile. La Polizia indaga anche in relazione a episodi analoghi.

g.sp.