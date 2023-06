Il party di Re Carlo in città "Forte unione con Firenze"

L’ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn, ha portato a Firenze l’esclusivissimo “King’s Birthday Party“. La festa è stata organizzata in onore dell’incoronazione del Re Carlo III e si è tenuta nel magico scenario della terrazza di Forte Belvedere. L’evento segue i festeggiamenti di Venezia e Milano e precede i party di Roma e Napoli.

"Il nostro Re ha un rapporto speciale con Firenze " afferma Llewellyn, nel corso della sua visita al quotidiano La Nazione. "Conserva ancora un caro ricordo della sua visita nel 2017, quando il sindaco Nardella gli conferì il titolo di Uomo rinascimentale dell’anno e gli consegnò le chiavi della città".

Llewellyn è ambasciatore in Italia dal febbraio 2022 e, oltre ad aver studiato perfettamente l’italiano nella nostra città ("dove poter studiare la lingua di Dante se non a Firenze?") , ha completato una curiosa sfida che riguarda il Bel Paese. "Quando mi affidarono l’incarico, decisi di visitare tutte le regioni d’Italia in cento giorni. Volevo farlo per capire meglio il paese in cui avrei lavorato. E in meno di quattro mesi, ho visto tutti i capoluoghi di regione e incontrato le amministrazioni di tutte le città. Ho capito che la forza dell’Italia è la sua varietà interna".

Llewellyn ha poi sottolineato il legame stretto con Firenze e con l’Italia. "Fin dall’’800, con il Grand Tour, gli inglesi hanno instaurato un rapporto incrollabile con la città. E questi rapporti continuano ancora adesso. Inoltre, nonostante la Brexit, Londra può contare sul contributo fondamentale di moltissimi italiani, sopratutto negli ambiti dell’università e della ricerca. E ugualmente, noi inglesi amiamo l’Italia e la sua immensa cultura".

