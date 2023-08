Il Parterre del futuro Progetto da 1,3 milioni

di Niccolò Gramigni

Firenze

Oltre 1,3 milioni di euro di fondi comunali per la ristrutturazione del complesso edilizio del Parterre. La delibera è stata approvata in giunta dall’assessora ai Lavori pubblici di Palazzo Vecchio Elisabetta Meucci e prevede tre tipologie di interventi. Nuovi servizi igienici (80mila euro di importo), nuova terrazza (120mila euro), rifunzionalizzazione dei cubi 2 e 3 (1,1 milioni). Nel dettaglio, per quanto riguarda i bagni, nella delibera si fa presente che i lavori partiranno entro novembre, con l’obiettivo di terminarli per l’estate 2024: si prevede la manutenzione straordinaria dei servizi igienici e delle relative aree esterne. Interventi anche sugli impianti di adduzione e scarico.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria della terrazza il Comune interverrà su pavimentazione e sulle lavorazioni accessorie per la regimazione delle acque meteoriche e l’adeguamento normativo. Il progetto è pronto per l’affidamento dei lavori, che si stima possano partire entro il mese di novembre e concludersi nel 2024. A livello economico ma anche come tipologia l’intervento più complesso è quello relativo alla rifunzionalizzazione dei cubi 2 e 3 per la realizzazione di archivio cartaceo per la direzione servizi territoriali e della protezione civile: si prevede il restauro e il risanamento conservativo di alcuni cubi, finalizzata al trasferimento degli uffici dell’anagrafe, attualmente divisi tra Palazzo Vecchio ed il Parterre stesso, con 40 postazioni di lavoro. Meucci ha detto che "questi lavori sono molto importanti per il Parterre e sono molto attesi dai fiorentini. La conformazione che il Parterre sta assumendo è quella di uno spazio aperto e sempre più accessibile che offre intrattenimenti e servizi al cittadino come l’infopoint della tramvia al cubo 5, il Centro per l’impiego o lo sportello per il rilascio dei permessi per la mobilità. E’ proprio per migliorare i servizi che abbiamo progettato questi lavori con l’obiettivo di completare il trasferimento da Palazzo Vecchio degli uffici dell’anagrafe comunale, che è già presente al Parterre con un punto anagrafico decentrato nel cubo 1, oltre ad alcuni locali nel cubo 4".

Per quanto riguarda la tipologia di fondi, ha spiegato Meucci, le risorse provengono "da oneri di urbanizzazione della zona e da mutui".