Il Parco un luogo unico e speciale

Il parco di sequoie si estende in circa 260 ettari. Le prime furono piantate nel 1851 dal marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes D’Aragona intorno alla Ragnaia, un bosco di lecci per la cattura degli uccelli. Oggi alcuni esemplari superano i 35 metri d’altezza. Il marchese introdusse un’ampia varietà di specie arboree scelte nel 1849; al giorno d’oggi ne restano pochissimi esemplari per il clima e la mancata manutenzione. Due prati amplificano la bellezza del palazzo. Clima e incuria hanno causato frequenti frane che hanno cancellato gran parte dell’aspetto originario del parco, senza parlare di incauti interventi con tentativi di cementificazione selvaggia. Recentemente è stato avviato un progetto di restauro per ripristinare la ricchezza botanica originaria. Le strade che portano al castello furono progettate dallo stesso marchese per permettere l’accesso delle carrozze: si sviluppavano all’interno di un bosco ricco di abeti, querce, lecci, cedri ed architetture in stile moresco, con fontane ed una grotta artificiale al cui interno vi era una statua di Venere. Tutti elementi che avevano lo scopo di incuriosire il visitatore ancor prima di arrivare al castello.