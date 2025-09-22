“Il parco delle transenne”: la rabbia di chi vive a San Donato

Firenze, 22 settembre 2025 - Giochini transennati, ponticini chiusi da talmente tanto tempo che ormai sono invasi di vegetazione, angoli adibiti a toilette a cielo aperto. E poi sporcizia sui prati e sulle panchine, e totale assenza di uno spazio ristoro con bagni pubblici, oltre che di campi da gioco per i ragazzi più grandicelli. Non versa in buono stato il parco di San Donato, a Novoli. Del resto, le foto parlano da sole. “E’ il parco delle transenne - si sfoga Stefano, che ha tre figli -. Quando d’estate mi capita di andare all’estero il confronto è davvero impietoso. Qui, pare proprio che i bambini siano all’ultimo posto nella scala delle priorità”. Silvia, baby sitter, ha un diavolo per capello: “Non è possibile lasciare il parco in questo stato. Sarebbe un’enorme ricchezza per il quartiere, ma troppe zone sono lasciate in balia del degrado”.

Ecco che “i ponticini in legno che attraversano quella che nell’idea del progettista doveva essere una cascata sono interdetti al passaggio da un anno e mezzo”, raccontano i cittadini. Gli attraversamenti, in legno, sono rotti in più parti e la vegetazione cresce. “E non parliamo della ‘cascata’ - allarga le braccia Maria -. È ridotta in uno stato pietoso. Visto che nessuno la cura, forse forse sarebbe meglio eliminarla… Peccato, però, che tutto ciò che è bene comune venga lasciato andare in malora”.

Ma il cahier de doléance è lungo. Le mamme sono arrabbiatissime: “Il castello dell’area giochi più vecchia è transennato dal primo settembre scorso, perchè s’è rotto un palo per far scendere i bambini. Non solo. Il pavimento è molto rovinato, pieno di buchi. I piccoli inciampano. Vogliamo poi parlare delle casette che tempo fa sono state usate come wc?”. Non va molto meglio nell’altra area giochi, più recente: “Il gioco della ‘cupoletta’ è transennato da un anno, perchè in cima c’è un buco. Possibile che nessuno in tutto questo tempo abbia pensato bene di intervenire?”.

Anche chi ha i cani ha le sue lamentele da fare: “Il cancello d’ingresso nell’area principale ha la maniglia rotta: l’abbiamo sistemata noi con dei fili, alla meno peggio. Non solo: la rete è piena di buchi, tant’è che i cani piccoli escono con facilità dallo spazio”, punta il dito Francesca.

Maria, pensionata, aggiunge: “E’ un vero peccato che ci siano alcuni punti del parco veramente degradati. Altri, invece, sono piacevoli, in buone condizioni, tant’è che io e le mie amiche ci ritroviamo spesso qui, per camminare e fare due chiacchiere. Ma, certo, se ci fossero più panchine con lo schienale sarebbe meglio… Al solito, nessuno pensa agli anziani. D’estate, poi, qui si muore di caldo. Dovrebbero essere creati almeno degli spazi più ombreggiati”. C’è poi il tema delinquenza. “Alcune zone sono off limits, prima tra tutte la collinetta - denuncia Angela -. In cima, si crea uno spazio totalmente isolato dal resto del parco in cui, lo sappiamo, succede di tutto e di più. Ci vorrebbero molti più controlli. E per incentivare il ‘controllo sociale’ dovrebbe essere creato uno chalet-ristoro, con servizi igienici. Spesso vediamo persone che fanno i loro bisogni alle siepi… Non parliamo poi di chi qui dorme, come testimoniato dalla presenza di cartoni. C’è anche un uomo che ogni mattina si lava nell’area cani”.

Chi ha figli adolescenti, poi, invano chiede da anni che si pensi anche a chi ormai ha superato la fase delle altalene. “Non è possibile che in un parco così grande non ci siano un campo da basket, un tavolo da ping pong, una rete da pallavolo, magari anche uno spazio per far giocare gli anziani a bocce, perchè bisogna pensare alle esigenze delle persone di ogni età - dicono i cittadini -. Non chiediamo tanto, solo un po’ di cura. Se vogliamo che il parco diventi più sicuro va fatto vivere. Altrimenti, tutti noi alla fine siamo costretti a passeggiare esclusivamente dentro il vicino centro commerciale. Ricordiamo infatti che, per contrastare i bivacchi, in zona sono state tolte molte panchine”. Marco abita proprio di fronte al parco: “Il degrado che c’è nella zona delle cascate fa venire il voltastomaco - accusa -. Quest’estate, poi, più volte di notte è stata tolta la luce in tutto il parco. Personalmente ho visto ragazzini scavalcare la recinzione oltre l’orario di chiusura dello spazio. Insomma, al solito mancano i controlli. Ho una figlia adolescente e quando esce con le amiche non sto per nulla tranquillo. Tra baby gang e delinquenti di ogni specie, viviamo in perenne ansia. Chi ci amministra conosce la città oppure vive chiuso nel palazzo?”.

"Il parco di San Donato - è la replica che arriva dalla vicesindaca Paola Galgani, che ha la delega all’ambiente, – è uno degli spazi verdi più vissuti e apprezzati della città, frequentato ogni giorno da residenti, famiglie e studenti. L’amministrazione comunale ha dedicato negli ultimi anni grande impegno alla sua cura e valorizzazione, realizzando numerosi interventi e collaborazioni con associazioni e cittadini. Sono stati messi a dimora oltre 400 nuovi alberi, a cui si aggiungono le piantumazioni promosse grazie al progetto BosCO2 nell’ambito di paesaggi comuni, in collaborazione con l’associazione Piazza San Donato”. Non solo. “È stato inaugurato l’ampliamento del parco verso via Paolo Grossi, con una nuova area giochi e percorsi pedonali che rendono l’area ancora più fruibile. Sempre nell’ottica di creare spazi di incontro e partecipazione, in sinergia con il comitato pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Firenze è stato realizzato il ‘corner’, un luogo dedicato a discussioni e approfondimenti su temi sociali.

A breve prenderanno il via gli ultimi interventi di completamento a cura dell’operatore privato Immobiliare Novoli, che prevedono la realizzazione di un chiosco e di un campo sportivo polivalente in prossimità di viale Guidoni. Grande attenzione è stata riservata anche alla manutenzione: l’impianto di illuminazione è stato interamente convertito a led e i pali sono stati riverniciati; per quanto riguarda le attrezzature ludiche, è già in arrivo la sostituzione del pezzo rotto, così da ripristinare al più presto la piena fruibilità del gioco segnalato”.

“Il servizio di pulizia – prosegue Galgani, - è costante e quotidiano, grazie agli operatori Alia che si occupano sia della raccolta che dello svuotamento dei numerosi cestini presenti. Infine, è in fase di valutazione tecnica la complessa opera di risistemazione della passerella, per garantire anche in questo caso un intervento di qualità e duraturo. Il parco di San Donato continua così a crescere e migliorare, grazie a una visione che unisce cura del verde, servizi, inclusione sociale e partecipazione cittadina”.