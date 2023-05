Il parco della Barazzina a Impruneta diventa inclusivo

Impruneta, 19 maggio 2023 - Ora al parco della Barazzina possono giocare davvero tutti: l’area verde di Impruneta capoluogo, la più frequentata della zona, è stata dotata di una nuova area giochi accessibile a tutti, anche a persone con difficoltà motorie e bisogni speciale.

Il consiglio regionale infatti ha finanziato il progetto di valorizzazione delle aree a verde e la realizzazione di un parco giochi adatto a tutti tramite il bando Ri-Generazione rivolto alle nuove generazioni. Un grande contributo poi è arrivato dall’associazione La Barazzina, che ha celebrato così i suoi 33 anni di attività contribuendo a dotare di nuovi attrezzi ludici il parco da cui prende il nome. L'investimento economico è stato complessivamente di 21.500 euro più iva. Alla Barazzina all’inizio degli anni 2000 erano già stati realizzati alcuni vialetti per consentire il passaggio di persone con difficoltà motoria. Ora il progetto si amplia integrando ai giochi già esistenti altri di recente progettazione adatti a tutti i bimbi, anche quelli con bisogni speciali: tutti i ragazzi ora possono interagire e giocare tra loro senza barriere. E’ stato anche realizzato un nuovo ingresso da piazza Garibaldi, in prossimità dei posti auto disabili. Il giardino, inaugurato dal neo sindaco Riccardo Lazzerini e dall’associazione La Barazzina, ha un pannello ludico accessibile e una nuova pavimentazione in gomma antitrauma, per ridurre l’impatto di eventuali cadute.

Inoltre i giochi già esistenti, che erano stati smontati, sono stati riposizionati lungo il bordo esterno della nuova pavimentazione e il girello, la torre-scivolo, i nuovi giochi a molla con schienale e la nuova altalena a cestone, adatti anche per bambini con disabilità, sono stati posizionati in modo da essere uno davanti all’altro, per aumentare la socializzazione e stimolare gioco e dialogo.