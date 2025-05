Il Parco del Neto riapre prima del previsto. Venerdì la visita con le guide ambientali

Il parco del Neto riaprirà i battenti venerdì alle 17, in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia. L’intervento aveva preso il via lo scorso 10 marzo con una durata prevista di tre mesi per l’ultimazione del primo lotto delle opere in ponte che hanno riguardato le zone umide della grande area verde al confine tra Sesto e Calenzano e la manutenzione delle alberature. In particolare, l’impresa che si era aggiudicata la gara ha rimosso dai laghetti una grande quantità di depositi vegetali che, nel corso degli anni, aveva otturato i passaggi interrati e ridotto la portata dei laghi e dei fossi, comportando esondazioni nei periodi di maggiori precipitazioni. I fossi e i laghetti sono stati liberati dal limo e l’impresa ha provveduto a completare le banchine nelle parti mancanti, oltre che a realizzare nuovi attraversamenti.

In occasione dell’apertura sono previsti i saluti dei sindaci di Calenzano e di Sesto, Giuseppe Carovani e Lorenzo Falchi e a seguire una visita guidata con le guide ambientali Giacomo Bruni e Stefano Mattii del circolo Legambiente di Sesto Fiorentino, il dottore forestale e ricercatore Federico Guglielmo Maetzke e lo storico Fabrizio Trallori per una panoramica ambientale e storico-culturale. Sarà presente l’associazione Anziani di Calenzano, che ha in gestione il servizio di apertura e vigilanza del Neto. Il secondo lotto di realizzazione della guardiania all’ingresso di via Vittorio Emanuele sarà invece effettuato in seguito.

S.N.