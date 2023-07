Il parcheggio della discordia Continua la sosta selvaggia

Salta la realizzazione del parcheggio in zona industriale. E le vetture continuano a parcheggiare sulle aiuole. Una battaglia di non poco conto, perché il problema della sosta su via delle Nazioni Unite e strade limitrofe all’area della rotonda che smista il traffico il quest’area è notevole. Era in fase di progettazione un’area di sosta, realizzata nell’unico spazio possibile, ossia quello adiacente la sede della Savino del Bene e l’ingresso dell’Oleificio Salvadori in zona via del Botteghino via del Pantano. Ma improvvisamente il progetto si è fermato.

"Vorremmo capire quali siano le reali cause di questo stop – ha detto il consigliere di opposizione, Enrico Meriggi – perché questo parcheggio di iniziativa privata alla fine non è stato realizzato. Vogliamo capire perché. E non vorremmo, come si sente in giro, che l’amministrazione si fosse impuntata su dei lampioni fino a far desistere il privato dal realizzare il parcheggio".

Quello degli stalli di sosta in zona industriale è uno dei problemi più sentiti da parte dei lavoratori della zona proprio perché non c’è spazio per lasciare le vetture quando si è al lavoro. Il risultato è una battaglia quotidiana con vetture infilate sulle aiuole, sulle strisce pedonali, sui marciapiedi. La polizia municipale giorni addietro ha dato il via alla linea dura, spedendo gli agenti a multare gli indisciplinati.

Ma politicamente il problema è quello di dare parcheggi a chi lavora, in modo da creare condizioni adeguate per tutti gli impiegati della zona.

Fab.Morv