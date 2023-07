Il panino di Messi debutta a Firenze

Rucola, erbaioli, pomodoro, provolone e cotoletta. Lionel Messi ha le idee chiare su come debba essere il suo panino nel menù dell’Hard rock cafe. La pietanza, presentata ieri, sarà disponibile negli store della famosissima catena. Il fenomeno, ex Psg e Barca, oggi gioca nell’Inter Miami. E quale partner migliore di Hard Rock, come ricordato da Daniele Beretta, general manager dell’Hard Rock Cafè di Firenze? Alla presentazione erano presenti star come Giancarlo Antognoni e Lorenzo Amoruso, ma anche bimbi dello Scandicci Calcio.