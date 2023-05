Il pallone e una storia al contrario Anche gli ultimi possono sognare

Fai forca a scuola e non sai che stai costruendo un sogno. Ti ritrovi con quattro amici su una panchina e non sai che da quella pausa dalla realtà sta piantando il seme dal quale prenderà forma qualcosa di inimmaginabile. Di sicuro quei quattro sfaccendati con le teste che vagavano chissà dove quel sogno lo hanno realizzato e per questo la storia del Centro storico Lebowski è diventata un grande racconto. Quella mattina tra le mani dei forcaioli gira Calcio più e all’improvviso esplode un’idea: c’è squadretta di raccattati dal nome evocativo che forse vale una missione.

Si chiamano Ac. Lebowski, sono gli ultimi degli ultimi della terza categoria fiorentina. Dice uno: “Andiamo a vederli”. Duccio e gli altri avevano capito tutto senza aver capito cosa. Vogliono tornare a vedere una partita liberi dalle catene del calcio che sta cambiando, dall’avidità e dalle tv padrone del gioco. Amavano la Fiorentina, la Fiesole era sempre casa loro, ma quando si trovarono a lanciare cori e a sostenere quella squadra composta di scarti di categoria spinti avanti dalla passione, capirono che quella poteva essere una bella storia.

Era un sabato del 2004, e quelli in campo non capivano. Perdevano sempre: prendevano sei, otto gol a partita ma davano l’anima. Improvvisamente si trovarono venti, trenta, cinquanta tifosi a cantare cori per loro. “Ma che ci prendete per il culo?”. “No, noi da ora in poi saremo i vostri ultrà”, risposero loro, gli “ultimi rimasti”, la famosa curva Moana Pozzi. Dei folli idealisti, spesso sbronzi. Dei ragazzi che avevano voglia di condividere una passione che altrove si sentiva in gabbia. Un film. Una sceneggiatura che impone le sue regole e il bivio di una scelta che diventa obbligata. Sì.

E ora? I ragazzi crescono, il gruppo anche. Nasce il Centro storico Lebowski. E’ ora di fare sul serio, senza perdere l’anima, anzi facendola crescere sul campo. Il Lebowski ha la maglia grigionera perché era quella che costava meno, il Lebowski è un modo di concepire lo sport, che deve aggregare, aiutare, includere, condividere. Nasce la società, le decisioni prese dai soci: tutti padroni, nessun padrone. Nasce la scuola calcio gratuita e la riqualificazione del giardino dei Nidiaci in San Frediano. Doveva essere un parcheggio, invece è un luogo di sport e di felicità. In prima squadra arriva un allenatore che sposa la causa.

Andrea Serrau, cuoco della trattoria Mario di giorno, tecnico di categoria superiore affascinato dal progetto. Il Lebowski arriva in promozione, le cene sociali, i concerti, l’arrivo di altri soci ispirati da quell’ideale che sembrava così lontano dal mondo del pallone, apre le porte a tanti. Nasce la squadra femminile, Renzo Ulivieri chiede alla società di ospitare le ragazze afghane scappate dalla loro terra che si stanno allenando in solitudine a Coverciano. Anche Borja Valero diventa uno di loro e racconta la storia al mondo. Quei quattro ragazzi che quel giorno avevano deciso di fare forca non lo sapevano, ma su quella panchina fatta di noia e di battute sghembe stava nascendo una bella storia: un centro sportivo, un luogo aperto a tutti, un piccolo stadio per far correre quel piccolo sogno fatto di umiltà, follia, immaginazione e libertà.

Benedetto Ferrara